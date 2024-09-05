Donald Trump'tan yeni hamle: Elon Musk'a verdiği görevi açıkladı

05 Eylül 2024 22:30 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 22:31

ABD başkan adayı Donald Trump ekonomi politikaları için yaptığı açıklamada Elon Musk için de hazırladığı görevi duyurdu. Teknoloji ve bilim çalışmalarıyla adını zirveye yazdıran Musk'ın bu görevi kabul ettiğini de ekledi.

Tesla ve SpaceX'teki yaptığı bilimsel ve teknoloji çalışmalarıyla dünyanın konuştuğu Elon Musk ABD yönetiminde Donald Trump'ın seçilmesi halinde söz sahibi olacak. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, Elon Musk için düşündüğü görevi duyurdu.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, New York kentinde Ekonomi Kulübü’nde yaptığı açıklamalarında Musk'a kurulacak komisyonda başkanlık görevi vereceğini söyledi. ABD ekonomisinin son durumu için Biden ve Harris yönetimini suçlayan Trump, “Eski rakibim Joe Biden ile yeni rakibim Kamala Harris’in radikal politikaları nedeniyle bir ekonomik kriz ile karşı karşıyayız. Ulusumuz başarısızlık ve ciddi şekilde gerileme ile karşı karşıya” dedi.

"ELON MUSK HÜKÜMET ETKİNLİĞİNİ ARTIRMA KOMİSYONUNUN BAŞI OLACAK"

Trump, Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su olan ABD’li milyarder girişimci Elon Musk’ın ABD hükümetinin etkinliğini artırmak için kurulacak bir komisyona başkanlık etmeyi kabul ettiğini söyledi. Trump, “Bana tam ve eksiksiz desteğini sunan Elon Musk’un teklifi çerçevesinde, federal hükümetin mali durumunu ve performansını denetleyecek ve köklü reformlar gerçekleştirilmesi için tavsiyede bulunacak bir hükümet etkinliğini artırma komisyonu teşkil edeceğim. Bunu yapmamız gerekiyor. Mevcut şekilde devam edemeyiz” dedi.

Trump, “Elon da çok fazla meşgul olmadığı için bu görev gücünün başına geçmeyi kabul etti” ifadelerini kullanarak, Musk liderliğindeki komisyonun israfı azaltacağını ve trilyonlarca dolar tasarruf sağlayacağını savundu.

ABD İÇİN EKONOMİK RÖNESANS

Ekonomik bir rönesans sözü veren Trump, ikinci dönemi için seçilmesi halinde göreve gelir gelmez ABD enerji arzını büyük ölçüde artırmak için ulusal acil durum deklarasyonu yayınlayacağını ve kabul edilecek her yeni yasal düzenleme için 10 eski yasal düzenlemeyi iptal edeceğini açıkladı. Trump, “Planım enflasyonu hızlı bir şekilde yenecek, fiyatları hızla düşürecek ve patlayıcı ekonomik büyümeyi yeniden ateşleyecek” dedi.

"BENZİN 2 DOLARIN ALTINA İNECEK!"

Trump, ekonomi vaatleri arasında bürokrasiyi azaltma ve daha çok petrol çıkarma yoluyla benzinin galon (yaklaşık 3,78 litre) fiyatını iki doların altına çekme sözü verdi. Trump, “Benzinin galon fiyatını 2 doların altına çekeceğiz. Elektrikten gıdaya, hava tarifesinden konuta her şeyin fiyatını düşüreceğiz” dedi.