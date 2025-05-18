Donanma gemisi köprüye çarptı! En az 19 yaralı

Meksika donanmasına ait eğitim gemisinin New York’taki Brooklyn Köprüsü’ne çarpması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Kazada 4’ü ağır olmak üzere en az 19 kişi yaralandı.

New York’ta akşam saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir kaza yaşandı. Meksika donanmasına ait 277 mürettebatlı bir eğitim gemisi, yerel saatle 20.26’da Brooklyn Köprüsü’nün yol güvertesine çarptı. Kazada 4’ü ağır olmak üzere en az 19 kişi yaralandı.

ÇARPMA ANI KAMERADA

Köprüye çarpış anı çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Görüntülerde geminin bazı direklerinin koptuğu, bazı bölümlerinin ise kısmen çöktüğü net bir şekilde görülüyor.

KÖPRÜ İNCELEMEYE ALINDI

Olay sonrası acil yardım ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, kazaya karışan gemi kıyıya çekildi. Yetkililer, köprüde gerekli kontrollerin ardından trafiğin yeniden açıldığını duyurdu.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.