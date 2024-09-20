Dondurulmuş köfteyi ayırmaya çalışırken öldü! Polis tüm gizemi ortadan kaldırdı

20 Eylül 2024 11:01 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 11:24

İngiltere'de yaşayan 57 yaşındaki Barry Griffiths, evinde bıçak darbesiyle ölü olarak bulundu. Polis, ölümün nasıl gerçekleştiğinin peşine düştüğünde ilginç bir durumla karşılaştı. Barry, donmuş köfteleri bıçaklar ayırmaya çalışırken hayatını kaybetmişti...

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İngiltere'de hayatını idame ettiren Barry Griffiths, devlet destekli bir konaklama evinde tek başına yaşıyordu. Bir süre önce felç​ geçirdiği ve bir kolunu kullanamadığı için Barry'nin evinde zaman zaman polisler gelip gidiyor ve iyi olup olmadığına bakıyorlardı. Bir sağlık kontrolünde Barry, ölü olarak bulundu. Mutfağında ve yatak odasında kan izleri vardı.

HIRSIZLIK VE SALDIRI BELİRTİSİ YOK

Polis​, Barry'nin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı. Telefonu, cüzdanı, bilgisayarı evde duruyordu. Herhangi bir hırsızlık unsuruna rastlanmadı. Yatağında giyinik bir vaziyette bulunan Barry'nin saldırıya uğradığına dair de bir belirti yoktu.

DONDURUCU VE ÇİĞ KÖFTELER DETAYI

Polisler, mutfakta henüz pişmemiş köfteler olduğunu fark etti. Başmüfettiş Jonathan Rees, "Dondurucunun alt çekmecesi açık bırakılmış ve yiyecek maddelerine erişilebilecek şekilde öne doğru çekilmişti" dedi.

''Mutfaktaki buzdolabı-dondurucunun yanındaki çalışma tezgahında iki adet pişmemiş hamburger, bir bıçak ve bir mutfak havlusu vardı'' diye devam etti:

"Karın yarası yaklaşık olarak çalışma yüzeyinin yüksekliği kadardı. O aşamadaki hipotezim, Bay Griffiths'in dondurulmuş burgerleri bıçak kullanarak ayırmaya çalıştığıydı."

KAZAYLA KENDİNİ BIÇAKLADI

Adli tıp uzmanı ise Barry'nin bir kolunu sınırlı şekilde kullanabildiğine dikkat çekerek, büyük ihtimalle bir kaza sonucu öldüğüne kanaat getirdi ve intihar olmadığını belirtti.

Tek başına yaşayan ve 'çok içine kapanık' olarak tanımlanan Barry'nin tuhaf ölümüyle ilgili mahkeme duruşmasında, kazayla bıçakla kendini öldürdüğü bildirildi.