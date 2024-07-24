Dört kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya gelen bebek şoke etti! Doktorlar sebebini açıkladı
Hindistan'da kırsaldaki bir hastanede doğum yapan kadının bebeği, 4 kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya geldi. Doktorlar, bu tuhaf duruma açıklık getirdi.
Hindistan'da 38 yaşındaki Rama Devi, doğum sancıları çekmeye başladı ve kırsaldaki hastaneye kaldırıldı. Devi'nin doğumu sorunsuz gerçekleşse de bebek için aynı durum geçerli değildi.
Bebek 4 kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya geldi. Doğum esnasında herhangi bir komplikasyon yaşanmasa da anne Rama Devi'nin hamileliği boyunca hiç doğum öncesi tarama yaptırmadığı öğrenildi.
BAŞKA BİR BEDENLE YAPIŞIK DOĞDU
Doktorlar, bebeğin henüz tam gelişmemiş başka bir bedenle yapışık olarak doğduğunu söylediler. Çocuğun henüz gelişmemiş olan bacaklarının ve kollarının göğsünden dışarı doğru çıktığı belirtildi. Yenidoğan bebek, sadece 5 saat hayatta kalabildi.
Ailenin sağlıklı başka çocukları da olduğu belirtildi.
HER 1 MİLYON ÇOCUKTAN 2'SİNDE GÖRÜLEBİLİYOR
Öte yandan dünya çapında her 1 milyon çocuktan ikisi, yüzün tamamının veya bir kısmının kopyalandığı nadir bir yapışık ikiz türü olan diprosopus ile doğuyor. Bu vakalarda, yüzlerin ve beyinlerin yalnızca bir beyin sapıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.