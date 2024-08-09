Dört kulaklı kedi "Audio", sosyal medyanın yeni yıldızı oldu

09 Ağustos 2024 16:56 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 16:56

ABD'nin Tennessee eyaletinin kasabası olan Mount Juliet'te, nadir görülen bir genetik mutasyona sahip bir kedi keşfedildi. Dört kulakla doğan "Audio" isimli bu sevimli yavru, hızla sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

Audio ve üç kardeşi, Nashville şehrinde kutunun içine bantlanmış halde bulunduktan sonra True Rescue adlı hayvan barınağına getirildi. Bir vatandaş tarafından fark edilip kurtarılan yavrular, barınağın ellerinde büyümeye devam ediyor.

True Rescue, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, "Bu kedi bugün barınağımıza, diğer 3 kardeşiyle birlikte geldi ve nadir bir genetik mutasyona sahip olarak dört kulakla doğmuş." ifadelerini kullandı.

ÖN VE ARKA KISMINDA İKİŞER TANE KULAĞI VAR

Barınak çalışanları tarafından "çok tatlı" olarak tanımlanan Audio'nun ön kısmında iki, arka kısmında iki olmak üzere toplam dört kulak kepçesi bulunuyor.

Dört kulaklı kediler nadir olsa da, tamamen bilinmeyen bir durum değil. 1957 yılında Journal of Heredity'de yayımlanan bir çalışmaya göre, bu özellik sadece dış kulak kepçelerini etkileyen bir mutasyondan kaynaklanıyor ve iç kulak mekanizmasını etkilemiyor.

Ancak bu mutasyona sahip kedilerin daha küçük gözlere, içe batan bir çeneye sahip olabileceği ve genellikle daha az aktif oldukları da belirtiliyor.

Son yıllarda, benzer mutasyonlara sahip kediler dünya çapında dikkat çekiyor. Instagram'da yüz binlerce takipçisi olan Rus Mavisi kedisi Midas da bu ilginç genetik özellikleri taşıyan örneklerden sadece birkaçı.