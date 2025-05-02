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 | Berkay Alptekin

Dronu görünce yardım çağrısında bulundular! Venezuelalı mahkumlardan 'cehennem' öncesi son çırpınış

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir göçmen merkezindeki Venezuelalı mahkumlar dron kamerasını görünce yardım çağrısında bulundu. 34 tutuklunun bir araya gelerek oluşturduğu yardım çağrısını dron anbean kayıt altına alındı.

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Dronu görünce yardım çağrısında bulundular! Venezuelalı mahkumlardan 'cehennem' öncesi son çırpınış
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 09:54

ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan göçmen merkezinde bulunan Venezuela asıllı mahkumlar Reuters haber ajansına ait drone kamerasını görünce yardım çağrısında bulundu.

Teksas'ın Anson şehrindeki Bluebonnet göçmen merkezinde tutulan mahkumlar dünyaya yardım mesajı gönderdi. Merkezin yakınlarında uçan drone kamerasını fark eden 34 tutuklu, tesisin avlusunda uluslararası yardım çağrısı kabul edilen S.O.S harfleri oluşturarak yardım istedi.

Reuters'ın edindiği bilgilere göre, merkezdeki onlarca Venezuelalı tutuklu, çete üyesi oldukları ve savaş zamanı yasası uyarınca sınır dışı edilmeleri gerektiği gerekçesiyle merkeze getirildi.

Dronu görünce yardım çağrısında bulundular! Venezuelalı mahkumlardan 'cehennem' öncesi son çırpınış

TAM BİR 'CEHENNEM ÇUKURU'

Mahkumlar sınır dışı edilmeleri yönünde karar alırsa, Amerika kıtasının en büyük hapishanesinin bulunduğu El Salvador'a gönderiliyor. El Salvador'da bulunan hapishanelerin dünyadaki 'en kötü' hapishaneler olduğu bilinirken, 'cehennem çukuru' olarak da anılıyor.

ABD Başkanı Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermek üzere El Salvador ile anlaşma sağlamıştı.

Dronu görünce yardım çağrısında bulundular! Venezuelalı mahkumlardan 'cehennem' öncesi son çırpınış

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden sayılan El Salvador merkezli MS-13 ve Venezuela merkezli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü"yle bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

Dronu görünce yardım çağrısında bulundular! Venezuelalı mahkumlardan 'cehennem' öncesi son çırpınış

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çeteleri üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına aldığı kişileri El Salvador Hapishanesine göndermişti.

Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

Dronu görünce yardım çağrısında bulundular! Venezuelalı mahkumlardan 'cehennem' öncesi son çırpınış

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ETİKETLER
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#Tren De Aragua
#Yabancı Düşmanlar Yasası
#Dünya
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