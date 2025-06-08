DSÖ'den Gazze için kritik uyarı! Sağlık sistemi çöküyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, işgalci İsrail'in her gün katliam yaptığı Gazze'deki sağlık sistemine ilişkin kritik uyarılarda bulundu. çöktüğü uyarısında bulundu. Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu belirtti.

İşgalci İsrail, Gazze'deki katliamlarına devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, da Gazze’deki son duruma dair sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yayımladı.

"SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMEK ÜZERE"

Gazze'nin sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunun altını çizen Ghebreyesus, bölgedeki hasta sevkinde kritik rol oynayan Nasır ve Emel hastanelerinin işlevsiz hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. iki hastane olmadan insanların sağlık hizmetlerine ulaşamayacağını aktaran Ghebreyesus, hastanelerin 2 Haziran’da duyurulan tahliye bölgesinin içinde ya da hemen dışında yer aldığını ifade etti.

"İMKANSIZ HASLE GETİRECEK"

İsrailli yetkililerin, Gazze Sağlık Bakanlığına her iki hastaneye giden yolların kapatılacağını bildirdiğini aktaran Ghebreyesus, bu durumun yeni hastalar ve sağlık personeli için güvenli ulaşımı son derece zor, hatta imkansız hale getireceğini söyledi.

KALICI ATEŞKES ÇAĞRISI

Hastanelerin devre dışı kalmasının hasta bakımında yıkıcı sonuçlar doğuracağını belirten Ghebreyesus, Gazze’deki hastanelerin sistematik ve acımasız şekilde yok edilmesinin uzun süredir devam ettiğini, bunun derhal durdurulması gerektiğini belirterek acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yaptı.