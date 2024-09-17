DSÖ’den İsrail’e sert tepki: Konvoya ateş açması kabul edilemez!

17 Eylül 2024 23:38 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 23:46

DSÖ, İsrail tanklarının DSÖ öncülüğündeki konvoya ateş açmasını “kabul edilemez” olarak değerlendirdi. İsrail’e sert tepki gösteren DSÖ, acil ateşkes çağrısını yineledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus​, İsrail tankları tarafından DSÖ öncülüğündeki bir konvoya doğru ateş açılmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

2 İSRAİL TANKIYLA KARŞILAŞTI

Ghebreyesus, İsrail askerlerinin DSÖ öncülüğündeki konvoya saldırısına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu. Ghebreyesus, 14 Eylül'de DSÖ öncülüğündeki bir konvoyun Gazze​'nin kuzeyindeki görevini tamamlamasının ve gerekli izinleri almasının ardından sahil yolundaki bir kontrol noktasına ulaştığını, konvoyun burayı geçmesinin ardından 2 İsrail tankıyla karşılaştığını belirtti.

“KABUL EDİLEMEZ”

"Konvoyun yakınındaki tanklardan ateş açıldı. Şans eseri kimse yaralanmadı. Bu kabul edilemez." ifadesini kullanan Ghebreyesus, ihtiyaç sahibi Gazzelilere yardım için tehlikeli bir ortamda görev yapan insani yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasının önemine işaret etti.

Ghebreyesus, ateşkes çağrısını yineledi.

30 FİLİSTİNLİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir gazeteci ile 3 kadının da bulunduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi. Batı Şeria'nın farklı kent ve beldelerindeki baskınlarda aralarında bir gazeteci ile 3 kadının yanı sıra eski tutukluların da bulunduğu 30 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan 3 kadından birinin İsrail'de tutuklu bulunan Filistin Halk Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Saadat'ın eşi Able Saadat olduğu belirtildi. Filistinli gazeteci Kuteybe Hamdan'ın da İsrail askerleri tarafından götürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, baskınlarda gözaltına alınan eski tutukluların kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanırken, evlerde ve çevrede büyük tahribatlar yapılıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı son gözaltılarla birlikte 10 bin 730'a ulaştı.