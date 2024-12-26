Dubai çikolatası çılgınlığı şimdi de Yunanistan'ı esir aldı! Türkiye'den de pahalı

26 Aralık 2024 13:56 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 14:09

Bir sosyal medya fenomeninin paylaşımları sonrası Türkiye'de adeta salgın haline gelen Dubai çikolatası furyası Ege'nin diğer yakasına da sıçradı. Üstelik Yunanlar bu çikolatayı daha pahalıya tadıyor.

Google Türkiye, 2024'te en çok arananları açıkladı: 'Dubai çikolatası' ve 'Osimhen' listeye damga vurdu

Google Türkiye, 2024'te en çok arananları açıkladı: 'Dubai çikolatası' ve 'Osimhen' listeye damga vurdu

Çikolatalı, fıstık kreması ve çıtır kadayıfın birleşimiyle yapılan ve Türkiye'de adeta bir çılgınlık haline gelen Dubai çikolatası​ şimdi de Yunanistan​'ı fethediyor. İlk olarak Dubai'de çikolatacı Sara Hamuda tarafından üretilen, ardından bir Influencer'ın tanıtımıyla Türkiye'de patlama yapan çikolata, Yunanlar tarafından da çok tutulunca Selanik başta olmak üzere birçok kentte çikolatacı raflarını değişti.

"DENEYEN BİR DAHA ALIYOR"

Voria.gr'nin haberine taze kesilmiş çikolatanın cazibesine yenik düşenler Selanik'teki pastanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Selanik Şekerlemeciler Birliği ve Ticaret Odası başkanı Marios Papadopoulos , Dubai çikolatasının bu senenin yılbaşı trendi olduğunu belirterek, "Bunları deneyenler tekrar satın alıyor" dedi.

TÜRKİYE'DEN DAHA PAHALI

Diğer yandan Türkiye gibi enflasyon​ mağduru olan Yunanlar da bu çikolatayı satın almak için hatırı sayılır bir meblağı gözden çıkarmak durumunda kalıyor. Türkiye'de 450-550 lira arasında değişen fiyatlara satılan Dubai çikolatası için Yunanistan'da ortalama 17 euro (Yaklaşık 625 lira) ödüyor.