Dubai çikolatasının rakibi 122 yıllık çikolata! Yüzlerce dolara satılacak

20 Ekim 2024 15:04 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 15:28

Son zamanlarda uzun kuyrukların sebebi olan Dubai çikolatasının fiyatına rakip bir çikolata ev temizliği sırasında bulundu. 122 yıllık çikolata açık artırmayla yüzlerce dolara satılacak.

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Dünyanın birçok yerinde favori haline geleni insanların almak için sıraya girdiği Dubai çikolatasına rakip İngiltere'de bir ev temizliği sırasında ortaya çıktı. 122 yıllık antika çikolata, bir kutunun içinde bulundu. 1902 yılında İngiliz şekerleme markası Rowntree's tarafından üretilen çikolatanın teneke kabının üzerinde Kral VII. Edward ve Kraliçe Alexandra'nın resimleri var.

122 YILLIK ÇİKOLATA YÜZLERCE DOLARA SATILACAK

Müzayedeciler bu çikolata için birbirleriyle yarıştı. 122 yıllık çikolatanın açık artırmayla yüzlerce dolara satılması bekleniyor. Müzayedeci Jay Goodman-Browne şunları söyledi:

"Bu tür parçalar gerçekten çok nadir. Bu kadar uzun süre yenmemesi oldukça dikkat çekici, özellikle de o dönemde bunun gerçek bir ziyafet olarak kabul edilmesi düşünüldüğünde.''

Çikolatanın üreticisi Rowntree's 1881'den beri ülkede varlığını sürdürüyor. Çikolatanın üretildiği 1902 yılında ise hala lüks lezzetler sunuyordu.

''YAŞINA RAĞMEN KÖTÜ DURUMDA DEĞİL''

Çikolata, 4 Kasım'da satışa sunulacak ve şanslı kazanan bu hediyeyi evine götürecek. O dönemden kalma çok az sayıda çikolatanın var olduğunun bilinmesi, ürünün fiyatını da yükseltiyor. Fakat alıcının antika tatlıyı yememesi konusunda tavsiyelerde bulunuluyor.

Goodman-Browne şunları ekledi:

"Yaşına rağmen kötü durumda değil. Hala biraz gümüş kağıdı var ve teneke kutu onu korumada iyi bir iş çıkarmış. Ancak tadım testinden geçebileceğinden pek emin değilim!"