Dubai uçuşu sırasında İranlı ajanlar tarafından kaçırılan Cemşid Şarmehd'in idamına Almanya ateş püskürdü

29 Ekim 2024 12:56 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 13:13

İranlı ajanlar tarafından Dubai uçuşu esnasında kaçırılan Alman vatandaşı Cemşid Şarmehd idam edildi. Almanya, ABD merkezli rejim karşıtı bir örgütün lideri olduğu iddia edilen Şarmehd'in idamına sert tepki gösterdi.

2020 yılında, Alman vatandaşı Cemşid Şarmehd, Dubai uçuşu sırasında İranlı ajanlar tarafından kaçırıldı. Şarmehd, İran​ tarafından 2008 yılında bir camiye düzenlenen ve 14 kişinin ölümüne, 200'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı planlamakla suçlandı. Almanya​, Şarmehd için İran ile birçok kez görüşse de bir sonuç elde edemedi. Cemşid Şarmehd, İran'da idam edildi.

OLAF SCHOLZ: EN GÜÇLÜ KINADIĞIM SKANDAL

Şarmehd'in idam haberi üzerine Almanya'dan sert tepki geldi. Başbakan Olaf Scholz​, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Cemşid Şarmehd'in İran rejimi tarafından idam edilmesi, mümkün olan en güçlü şekilde kınadığım bir skandaldır. Cemşid Şarmehd'e kendisine yöneltilen suçlamalara karşı mahkemede kendisini savunma fırsatı dahi verilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Şansölye ayrıca Alman hükümetinin Şarmehd için defalarca yoğun çaba sarf ettiğini de belirterek, Şarmehd'in ailesine taziyelerini sunduğunu ifade etti.

''TAHRAN'DA İNSANLIK DIŞI REJİM İKTİDARDA''

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da yaptığı yazılı açıklamada, Cemşid Şarmehd'in idam edilmesini kınadı ve bunu insan hakları ve uluslararası normların ağır bir ihlali olarak nitelendirdi.

Baerbock, Şarmehd için Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir ekibin Tahran'a gönderilmesi de dahil olmak üzere defalarca diplomatik girişimlerde bulunduğunu kaydetti.

Cemşid Şarmehd'in idamının "Tahran'da ne kadar insanlık dışı bir rejimin iktidarda olduğunu" bir kez daha gösterdiği yorumunu yapan Alman Dışişleri Bakanı, "Gençlerini, kendi halkını ve yabancı uyrukluları ölümle cezalandıran bir rejim. Bu durum, yeni hükümet döneminde de İran'da hiç kimsenin güvende olmadığının altını çizmektedir." ifadelerini kullandı.

Baerbock, bir Alman vatandaşının idam edilmesinin ağır sonuçları olacağını Tahran'a defalarca açıkça ifade ettiklerini de dile getirdi.

CEMŞİD ŞARMEHD NE İLE SUÇLANDI?

"Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.