Dudak okuma uzmanı karısı Brigitte'in Macron'a söylediklerini okudu! 'Defol git buradan, kaybeden'

Vietnam ziyaretinde kameraların kayıtta olduğu anlarda yaşanan gerginlik, Macron çiftinin ilişkisine dair derin çatlakları gün yüzüne çıkardı. Dudak okuma uzmanına göre Brigitte Macron, eşine kameralar önünde "Defol git buradan, kaybeden" diyerek sert çıktı. Diyaloğun devamı ise çift arasındaki derin sorunlara işaret ediyor...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte'ten tokat yediği ana ilişkin görüntüler uluslararası basında geniş yer bulmuştu. Çiftin Vietnam ziyareti sırasında uçağın kapısı açıldığı anda kayda görüntüler büyük yankı bulurken, ikilinin gergin bir şekilde uçaktan inerken ne konuştuğu da büyük merak konusu olmuştu. İngiliz gazetesi Express, bir dudak okuma uzmanına videoyu detaylı bir şekilde inceleterek Fransa First Lady ile Macron arasındaki diyaloğu deşifre etti.

"BENİMLE GEL"

Uzmanın analizine göre, merdivenlerden iniş anı, çift arasındaki gerilimin en yüksek noktası. Emmanuel Macron, Brigitte’e yaklaşarak ona eliyle “Benimle gel” anlamında bir işaret yapıyor. Ardından kameralar karşısında daha sakin ve kontrollü görünmeye çalışarak pilota teşekkür ediyor ve el sallıyor. Ancak asıl fırtına birkaç adım sonra kopuyor.

BRIGITTE'DEN SERT TAVIR

Merdivenin tepesinde Emmanuel Macron, Brigitte’e tekrar yakınlaşıyor. Elini uzatıyor ancak Brigitte bu jesti yok sayarak korkuluğa tutunuyor. Dudak okuma uzmanı, Brigitte’in o sırada “Defol git buradan, kaybeden” dediğini aktarıyor.

Videonun devamında Macron’un eşine dönerek “Lütfen deneyelim” dediği tahmin ediliyor. Brigitte’in ise kısa bir şekilde “Hayır” diyerek cevap verdiği görülüyor. Uzman, Emmanuel Macron’un ardından ağzından çıkan “Anlıyorum” ifadesine dikkat çekerek, “Yüzündeki düş kırıklığı her şeyi anlatıyor” diyor.

"KÖKLÜ BİR HUZURSUZLUĞUN YANSIMASI"

Dudak okuma uzmanına göre bu diyaloglar yalnızca bir anlık tartışmanın değil, çift arasındaki daha köklü bir huzursuzluğun dışavurumu. Uçak inişi gibi kamuya açık bir anda bile bu kadar yoğun duyguların patlak vermesi, ilişki dinamiklerinde ciddi kırılmalar yaşandığını gösteriyor.

MACRON "SADECE ŞAKAYDI" DEDİ AMA!

Tartışmalar üzerine gazetecilere konuşan Emmanuel Macron ise iddiaları kesin bir dille reddetti. “Eşimle aramızda geçen küçük bir şakaydı. Onu kızdırdım, hepsi bu. Bu videoyu gören herkes farklı bir teori üretmiş, bu da bana oldukça komik geliyor” dedi.

Macron, ortaya atılan söylentilerin art niyetli ve manipülatif olduğunu savunarak, “Bunlar, bana yönelik son dönemde çıkan saçma iddialarla aynı kategoride” ifadesini kullandı.

KOKAİN İDİASI VE ERDOĞAN HATIRLATMASI

Fransa Cumhurbaşkanı, Kiev yolunda Avrupalı liderlerle birlikte kokain kullandığı ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gizli bir el sıkışma yaptığı yönündeki asılsız haberleri hatırlatarak, “Bu video da aynı şekilde çarpıtılıyor. Gerçek dışı spekülasyonlar bunlar” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Macron çiftinin Vietnam'a yaptığı resmi ziyarette, kayda alınan görüntülerde Uçağın kapısı açıldığında, Macron Brigitte’e dönüyor gibi görünüyor. Tam o anda Brigitte, beklenmedik şekilde yüzüne doğru bir itme hareketi yapıyor. Kapının açık olduğunu ve kabin görevlilerinin olayı izlediğini fark eden Emmanuel Macron ise mahcubiyetle elini kaldırarak selam veriyor. Bu sırada kadın kabin görevlisinin şaşkın bakışlarla rahatsız olduğu, hatta elini saçlarına götürerek hızla merdivenlerden indiği de videoda net bir şekilde görülüyor.