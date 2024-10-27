Düğünde çıkan tartışma gündem oldu! Gelin ve damat herkesin önünde birbirlerine girdi

27 Ekim 2024 11:18 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 11:21

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen bir düğün sırasında çekilen görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. En mutlu günlerinde çıkan tartışmanın sebebi bilinmezken, tartışma sırasında damadın geline salonun orta yerinde tokat attığı ve hakaretler savurduğu görüldü.

Mısır'ın başkenti Kahire​'de gerçekleştirilen bir düğün​ töreni sırasında yaşananlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Neden çıktığı belli olmayan tartışma​ sırasında damat, geline salonun orta yerinde, ailelerin gözü önünde tokat​ attı.

Geline tokat atan damada araya giren aile bireyleri engel olmaya çalışırken, gelinin tepkisi gözlerden kaçmadı. En mutlu günlerinde gerilen çifte ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPILAN BİR OYUN"

Bazı sosyal medya kullanıcıları, gelin​ ve damat arasındaki kavganın sadece "trend haline gelmek ve dikkat çekmek için yapılan bir oyun" olduğunu öne sürdü. Bazı kullanıcılar ise gelinin damadı aslında sinirlendiren şeyler yaptığı için kavga ettiğini ileri sürdü.