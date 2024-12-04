Düğünden sonra eşini makyajsız gören damat şoka girdi! "Ya boşanırsın ya da..."

04 Aralık 2024 17:16 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 17:17

Çin'de yaşayan 30 yaşındaki Cao, tanıştığı 47 yaşındaki Trang ile evlilik kararı aldı. Ancak Cao uzun süre sonra Trang'ın makyajsız halini görünce hayatının şokunu geçirdi. Boşanma kararı alan damat ve gelinin mahkeme sonucu merakla bekleniyor.

Wanda Nara makyajsız hali ile sosyal medyanın diline düştü! Galatasaray taraftarları hücum etti

Wanda Nara makyajsız hali ile sosyal medyanın diline düştü! Galatasaray taraftarları hücum etti

Çin​'de 30 yaşındaki Cao isimli vatandaş sosyal medya​ üzerinden tanıştığı 47 yaşındaki Trang ile kısa sürede yakın ilişki kurdu. İkilinin arasındaki yaş farkı oldukça fazla olsa da Cao Trang'a duyduğu ilgiden vazgeçmedi. Cao, Trang'ın güzelliği, özgüveni ve olgun tavırlarından etkilenmiş, ayrıca benzer aile geçmişlerine sahip olmaları ilişkilerini daha da güçlendirmişti.

Bir süre arkadaşlık eden çift, sonunda evlenmeye karar verdi. Düğün, Cao'nun memleketinde sade bir törenle gerçekleştirildi. Ancak bu süreçte resmi nikah kıyılmamıştı. Yine de çevrelerindeki insanlar, onları evli bir çift olarak değerlendiriyordu.

MAKYAJSIZ HALİNİ GÖRÜNCE ŞOK GEÇİRDİ

Çiftin mutluluğu, düğün gecesinde beklenmedik bir olayla sona erdi. Cao, Trang'ın makyajını çıkardıktan sonra yüzünü gördüğünde büyük bir şok yaşadı. Trang'ın makyaj yetenekleri sayesinde Cao, onun doğal yüzünü fark edememişti.

Yaşadığı bu hayal kırıklığını bir tür aldatılma olarak gören Cao, düğün gecesi Trang'dan boşanmak istediğini söyledi. Trang, eşini bu kararından vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

BOŞANMA YA DA TAZMİNAT

Bunun üzerine Trang, iki seçenek sundu: Ya çift resmi olarak nikah kıyıp evliliklerine devam edecekti ya da boşanacaklardı. Bu durumda Cao, Trang'a 200.000 yuan (yaklaşık 698.000 TL) tazminat ödemek zorunda kalacaktı. Cao, bu şartları kabul etmedi ve kendisinin mağdur olduğunu savundu.

Trang ile evliliği sürdürmek istemeyen, ancak tazminat ödemeye de yanaşmayan Cao, meseleyi mahkemeye taşıdı. Mahkeme sonucu merakla bekleniyor.