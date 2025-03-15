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 | Berkay Alptekin

Dümene geçen yeni Kanada Başbakanı Carney'den sert sözler: 'Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ABD'nin bir parçası olmayacağız'

Justin Trudeau'nun istifası sonrası dümene geçen Kanada’nın yeni başbakanı Mark Carney, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sorulan bir sou üzerine Carney, "Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmayacağız" ifadelerine yer verdi.

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Dümene geçen yeni Kanada Başbakanı Carney'den sert sözler: 'Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ABD'nin bir parçası olmayacağız'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 10:38

Justin Trudeau’nun görevinden istifa etmesi sonrasında Kanada’nın yeni başbakanı olan Mark Carney, yemin ederek göreve başlamasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sorulan bir soru üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kanada'yı ABD’nin 51. eyaleti yapma" önerisini değerlendiren Carney, "Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmayacağız" ifadelerine yer verdi.

"BİZ TEMELDE ÇOK FARKLI BİR ÜLKEYİZ"

ABD ve Kanada arasında büyük farklar olduğunu vurgulayan Carney "Az önce yaptığımız törene bakın. Amerika'da böyle bir tören olmazdı. Arkamdaki kabineye bakın. Amerika'da böyle bir kabine olmazdı. Amerika'da böyle bir kabine yok. Biz temelde çok farklı bir ülkeyiz" şeklinde konuştu. "Amerika, Kanada değil" diyen Carney, hükümette görevli bakanların da kendisiyle hem fikir olduğunu vurgulayarak "Şahsen ben nettim. Arkamdaki bakanlar da kendilerine sorulduğunda asla ve hiçbir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmayacağımızı açıkça belirttiler" ifadelerini kullandı.

"BAŞARMAK İSTEDİĞİ ŞEYE SAYGI DUYUYORUM"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun "Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olmasının ekonomik açıdan daha iyi olacağı" şeklindeki sözleri hatırlatılan Carney, "Çılgınca. Çok basit. Söyleyebileceğiniz tek şey bu" yorumunu yaptı.

Buna rağmen ABD Başkanı Donald Trump ile iletişim kurmayı dört gözle beklediğini belirten Carney, "Başkan Trump ve ben bazı ortak deneyimlere sahibiz. Özel sektörde bulundum, gayrimenkul sektöründe çalıştım, büyük işler yaptım. G20 ve G7'deki ilk başkanlığı sırasında onunla birlikte çalıştım. Başarmak istediği şeye saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Trump ile görüşmek üzere ABD’ye gidip gitmeyeceği sorulan Carney, "Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi planlamıyorum. Başkan Trump ile uygun zamanda konuşmayı dört gözle bekliyorum" yanıtını verdi.

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ETİKETLER
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#Dünya
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