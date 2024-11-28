Dün başlayan ateşkes bugün ihlal edildi! İsrail, Lübnan'da 2 kasabayı hedef aldı: Yaralılar var

28 Kasım 2024 15:10 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 15:20

İsrail, Lübnan ile ateşkesi ihlal etti. Henüz dün başlayan ateşkes, bugün İsrail'in Markaba ve Kfarchouba kasabalarına saldırı düzenlemesiyle ihlal edildi. Saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ve Lübnan​ arasında uzun bir süredir planlanan ateşkes​ dün başladı. ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkesi İsrail, bugün ihlal etti. İsrail güçleri, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye Valiliği’ne bağlı Markaba ve Kfarchouba kasabalarına saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

İSRAİL SALDIRIYI DOĞRULADI

İsrail Savunma Kuvvetleri​ (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırı doğrulanırken, “Son bir saat içinde, bazıları araçlı olmak üzere şüphelilerin Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere gelişleri tespit edilmiş olup, bu durum bir ihlal teşkil etmektedir” ifadeleri kullanarak, “şüphelilere” ateş açıldığı bildirildi.

IDF’in Lübnan’ın güneyinde konuşlandığı belirtilen açıklamada, “Ateşkes anlaşmasının her türlü ihlalini uyguluyor” denildi.

İSRAİL VE LÜBNAN ARASINDA ATEŞKES

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından, Lübnan'ın güneyindeki "10 köye yaklaşılmaması" uyarısı yapmıştı.

"Lübnan'ın güneyindeki Şeba, el-Habariye, Mercaiyun, Ernun, Yahmer, el-Kantara, Şakra, Beraşit, Yatir ve el-Mansuri köylerine ve çevrelerine yaklaşmama" çağrısı yapan Adraee, "Bir sonraki duyuruya kadar bu hattın güneyinden evlerinize dönmeniz yasaktır. Bu hattın güneyine doğru hareket eden herkes kendisini tehlikeye atar." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, dün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Anlaşmasının ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak.” ifadeleri yer almıştı.