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 | Berkay Alptekin

Dün biri düştü, bugün diğerine bomba ihbarı yapıldı! Air India uçağı acil iniş yaptı

Hindistan'da düşen yolcu uçağı faciasından sonra Air India havayolu şirketi topa tutuldu. Bugün ise Tayland'ın Phuket Adası'ndan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Air India'ya ait yolcu uçağı, bomba ihbarının ardından acil iniş yaptı.

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Dün biri düştü, bugün diğerine bomba ihbarı yapıldı! Air India uçağı acil iniş yaptı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 16:07

Hindistan'da Air India'ya ait yolcu uçağının dün gerçekleşen trajik kazası sonrası havayolu şirketini bir şanssızlık daha vurdu. Hindistan merkezli India Today'in haberine göre, Tayland'ın Phuket Adası'ndan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden bir yolcu uçağına, bomba ihbarının ardından kalkış yaptıktan kısa süre sonra acil iniş gerçekleştirdi.

Uçaktaki yolcuları tahliye eden yetkililerin, herhangi bir patlayıcı maddeye rastlamadığı kaydedildi.

Dün biri düştü, bugün diğerine bomba ihbarı yapıldı! Air India uçağı acil iniş yaptı

HİNDİSTAN'DA 242 KİŞİLİK UÇAK DÜŞTÜ

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı, dün kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti.

Öte yandan uçağın düşmesinin nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

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