Dünya alevlere teslim oldu! Komşuda korkutan yangın
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Haziran 2024 15:29 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 15:29
Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Keratea'da çıkan orman yangınının yerleşim birimlerine kadar ulaştığı bildirildi.
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen acil kodlu mesajda Keratea yakınlarındaki Palaiokamariza, Lavreotiki, Markati, Plaka ve Panorama gibi bazı yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi istendi.
Yunan Devlet Televizyonuna konuşan Lavreotiki Belediye Başkan Yardımcısı da orman yangınının bölgedeki evlere ulaştığını belirtti.
RÜZGARLAR ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR
Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken bölgedeki şiddetli rüzgarlar, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı