Dünya Bankası verileri açıkladı: Filistin mali durumu çöküşe gidiyor

24 May 2024 05:51 - Güncelleme : 24 May 2024 05:58

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'in ne karşılık vereceği belli oldu

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'in ne karşılık vereceği belli oldu

Dünya Bankası tarafından Filistin Yönetimi'ne ödenecek gelir transferlerindeki ve ekonomik aktivitedeki büyük düşüş nedeniyle gelir akışlarının büyük ölçüde kesildiği belirtilen raporda, Filistin Yönetimi'nin mali durumunun son üç ayda önemli ölçüde kötüleştiği ve bu durumun mali çöküş riskini önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.

Raporda, "Gelir tutarı ile temel kamu harcamalarını finanse etmek için gereken tutar arasındaki hızla açılan fark, mali krize yol açıyor. 2023 sonu itibarıyla bu finansman açığı 682 milyon dolara ulaştı. Bu farkın gelecek aylarda ikiye katlanarak 1,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Filistin ekonomisinin 2024'ün ilk aylarında büyük bir şok altında olmaya devam ettiği belirtilen raporda, 2024'e ilişkin görünümün oldukça belirsiz kalmaya devam ettiği, ekonomik daralmanın bu yıl yüzde 6,5 ila yüzde 9,6 arasında olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, Filistin ekonomisinde Ekim 2023'ten bu yana yarım milyona yakın iş kaybı yaşandığı belirtildi.

Filistinlilerin genel yoksulluk oranının 2023 ortalarında yüzde 32,8 seviyesinde olduğu kaydedilen raporda, yoksulluk oranının Gazze'de yüzde 64'e yakın, Batı Şeria'da ise yüzde 12 civarında olduğu bildirildi.

Raporda, kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2023'te 2022'ye kıyasla yüzde 12 düşüşle 3 bin 360 dolar seviyesinde gerçekleştiği, yalnızca Gazze'de yüzde 28'lik düşüş yaşandığı kaydedildi.

Gazze'de kişi başına düşen gelirin Batı Şeria'nın yaklaşık beşte biri kadar olduğu belirtilen raporda, 2023'te Gazze'nin kişi başına düşen reel gelirinin şimdiye kadarki en düşük seviyede kaydedildiği aktarıldı.