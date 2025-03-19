Dünya basınında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması 'son dakika' olarak böyle servis edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınması uluslararası basında geniş yankı buldu. Dünya basını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk ve terör operasyonunu ve gözaltı haberini son dakika olarak servis etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk ve terör operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması uluslararası basın tarafından da son dakika olarak servis edildi. Dış basın, İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ve 'terör' bağlantıları iddialarıyla gözaltına alındığını duyurdu.

EKREM İMAMOĞLU İÇİN GÖZALTI KARARI DÜNYA BASININDA

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ve 'terör' bağlantıları iddialarıyla gözaltına alındığını belirtirken İstanbul'da gözaltı kararının ardından protestoları önlemek amacıyla bazı yolların kapatıldığını, şehirdeki gösterilerin 4 gün boyunca yasaklandığını ifade etti.

ABD'nin televizyon kanalı CNN ise "Savcıların açıklamasına göre, Türk yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli rakiplerinden biri olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yaklaşık 100 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu karar, ana muhalefet partisi CHP'nin ön seçim düzenlemesine sadece birkaç gün kala geldi. İmamoğlu'nun bu seçimde cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesi bekleniyordu." ifadelerine yer verdi.

ABD merkezli Washington Post gazetesi, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verdi" başlıklı haber yayımladı. Haberde, "Savcılar, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yaklaşık 100 diğer kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İmamoğlu, muhalefetin önde gelen isimlerinden biri" ifadelerine yer verdi.

Financial Times da İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını manşetten duyurdu. Financial Times ise Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını manşetlerine taşıdı. Haberde, İmamoğlu'nun siyasi konuşmaları nedeniyle birçok cezai soruşturmayla karşı karşıya olduğu belirtildi.

İngiliz haber ajansı Reuters ise aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu yaklaşık 100 kişi hakkındaki suçlamaları belirterek sabah saatlerinde gözaltı operasyonlarının başladığını yazdı. Haberde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bu hamleyi "gelecekteki cumhurbaşkanımıza karşı bir darbe girişimi" olarak nitelendirdiğini ifade etti.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, "İstanbul Belediye Başkanı, olası cumhurbaşkanlığı adaylığından sadece günler önce tutuklandı" başlığıyla İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını aktardı. Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli rakibi, üniversitesinin diplomasını geçersiz kılmasının bir gün ardından gözaltına alındı.'' ifadeleri kullanıldı.

Middle East Eye ise, erken seçimlerin son derece yakın olduğunu belirttiği haberinde, "İmamoğlu, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) nisan ayında açıklanması beklenen cumhurbaşkanı adayı" olarak seçilmesinin beklendiği ve bu seçimden hemen önce gözaltına alındığını yazdı.

Almanya merkezli Deutsche Welle (DW) televizyon kanalının haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ana siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmek üzereydi. Gözaltına alınması, üniversite diplomasının iptal edilerek adaylık için yeterliliğinin düşürülmesinin ardından geldi" ifadeleri kullanıldı.

Alman gazetesi Bild ise "Erdoğan'ın rakibi İmamoğlu gözaltına alındı" başlığıyla haberi duyurdu. Haberde, Ekrem İmamoğlu'nun evinde arama yapıldığı, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı, 'suç örgütü üyeliği ve yolsuzluk' suçlamalarının yöneltildiği belirtildi. Ayrıca İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesinin, 2028'deki olası cumhurbaşkanlığı adaylığını da tehlikeye attığı ifade edildi.

Bloomberg ise İmamoğlu'nun Türkiye için önemli bir aday olduğunun altını çizdi. Haberde, "Pazar günü ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilecekti. Gözaltına alınması, en ciddisi yedi yıldan fazla hapis cezası ve siyasi yasak içeren bir dizi soruşturma ve davanın ardından gerçekleşti" ifadeleri yer aldı.

Hindistan merkezli Times of India, "Türk yetkililer, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, iddia edilen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına aldı" başlığıyla konuya ilişkin haber yaptı. Haberde, "Türk polisi, yolsuzluk ve terör bağlantıları suçlamalarıyla İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, muhalefetin önemli bir figürünü gözaltına aldı" ifadeleri kaydedildi.

Rus Ria Novosti ajansının haberinde İmamoğlu'nun gözaltına alınması duyuruldu ve "İstanbul'da belediye başkanının tutuklanmasının ardından gösteriler yasaklandı" denildi.