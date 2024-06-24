Dünya beşik gibi! Ada ülkesi şiddetli depremle sarsıldı

24 Haziran 2024 11:59 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 12:02

Kahramanmaraş depreminde evleri yıkıldı! Hayalleri ise 400 bin TL ile çalındı

Kahramanmaraş depreminde evleri yıkıldı! Hayalleri ise 400 bin TL ile çalındı

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'daki depremin merkez üssünün Port Olry şehrinin 51 kilometre kuzeydoğusu olduğu bildirildi.

Yerin yaklaşık 156 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde henüz herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...