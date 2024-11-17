Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Dünya beşik gibi! Japonya şiddetli depremle sarsıldı

Dünya beşik gibi! Japonya şiddetli depremle sarsıldı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 Kasım 2024 17:26 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 17:29
Dünya beşik gibi! Japonya şiddetli depremle sarsıldı

Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Yakuşima Adası'nın 151 kilometre açıklarında deprem meydana geldi. Derinliği 10 kilometre olarak kaydedilen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Japonya​'nın Kagoşima eyaletine bağlı Yakuşima Adası açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem​ meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Yakuşima Adası'nın 151 kilometre güneydoğu açıklarının depremin merkez üssü olduğunu duyurdu.

Dünya beşik gibi! Japonya şiddetli depremle sarsıldı - 1. Resim

CAN VEYA MAL KAYBI YOK

Derinliği 10 kilometre olarak kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Alarma geçen ekipler yapılan inceleme sonrasında tsunami uyarısı yapmadı.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
depremjaponya

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...