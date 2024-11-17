Dünya beşik gibi! Japonya şiddetli depremle sarsıldı
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 Kasım 2024 17:26 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 17:29
Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Yakuşima Adası'nın 151 kilometre açıklarında deprem meydana geldi. Derinliği 10 kilometre olarak kaydedilen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Yakuşima Adası açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Yakuşima Adası'nın 151 kilometre güneydoğu açıklarının depremin merkez üssü olduğunu duyurdu.
CAN VEYA MAL KAYBI YOK
Derinliği 10 kilometre olarak kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Alarma geçen ekipler yapılan inceleme sonrasında tsunami uyarısı yapmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı