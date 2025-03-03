Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor: İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünyanın birçok yerinde artan depremlere bir yenisi eklendi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kenti olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 09.55'de kaydedildi.

Yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.