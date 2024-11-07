Dünya bu olayı konuştu: 28 sene komşusunu alıkoydu! Sonunda cezası kesildi

07 Kasım 2024 09:32 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:04

Cezayir'de 17 yaşındayken kaybolan 28 sene sonra kendi evine sadece birkaç metre uzaklıktaki komşusunun evinden çıkan Omar bin Omran'ın kaçırılması hakkındaki davada yeni bir gelişme yaşandı. Omran'ı evinin bodrum katında 28 yıl boyunca alıkoyan kişinin cezası kesildi.

Cezayir'de 17 yaşındayken kayıplara karışan ve öldüğü düşünülen Omar bin Omran, 28 yılın ardından komşusunun samanla dolu bodrum katındaki yerde canlı bulundu. Geçtiğimiz mayıs ayında Omran'ın bulunmasıyla beraber dünyanın konuştuğu kaçırılma olayına dair yeni bir gelişme yaşandı.

28 YILLIK ESARETİN BEDELİ ÖMÜR BOYU HAPİS

Omran'ı kaçırıp, kendi evinden sadece birkaç metre ötedeki evinde alıkoyan, yalnız başına yaşayan 61 yaşındaki memurun davası görüldü. Uzun saatler süren duruşmanın ardından başkent Cezayir'in güneyindeki Celfe Yargı Konseyi sanık hakkında ömür boyu hapis cezasına hükmetti.

ALIKOYAN YALNIZ DEĞİLDİ!

Baş sanık dışında davada kaçırma olaylarının önlenmesi ve mücadele edilmesi ile insan ticaretinin önlenmesine dair kanunlar kapsamında olaya ilişkin yetkili makamlara bilgi vermeme suçlamasıyla yargılanan 4 sanıktan ikisi, birer yıl hapis cezası alırken ikisinin ise beraatine karar verildi.

28 YILLIK ESARET! NELER YAŞANDI?

17 yaşındayken kaybolan ve öldüğü düşünülen Omar bin Omran, 28 yıl sonra komşusunun samanla dolu bodrum katında canlı olarak bulunmuştu. Şimdilerde 45 yaşında olan Omran'ın ailesi, kendisinin Cezayir hükümeti ile çeşitli İslamcı isyancı gruplar arasındaki iç savaş sırasında öldüğünü düşündüklerini söylemişti.

Celfe ili Yargı Konseyi mayıs ayındaki açıklamasında, bir kişinin 12 Mayıs'ta başsavcılığa gelerek, yaklaşık 30 yıldır kayıp kardeşinin El-Kadid kentindeki komşusunun evindeki koyun ağılında olduğuna dair şikayette bulunduğunu belirtmişti.

İhbarın ardından geniş çaplı soruşturma başlatılarak kolluk ekiplerinin söz konusu eve gittiği aktarılan açıklamada, yapılan aramada kayıp kişi bulunarak, evin 61 yaşındaki sahibinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Yetkililer, 28 yıl boyunca Omran'ın bodrum katında zorla tutulduğunu, 61 yaşındaki bir adamın tutuklandığını açıklamışlardı. Şüphelinin yalnız yaşayan bir memur olduğu belirtilmişti.

DÜNYA BU FOTOĞRAFLARI KONUŞTU

Ülkede sosyal medyada alıkonulan kişinin trajik bir durumda, eski kıyafetlerle ve gür sakallı halde bulunmasına ilişkin fotoğraf ve videolar paylaşılmıştı.

Aktivistlerin aktardığı bilgilere göre, 1996 yılında 17 yaşındayken kaçırılan Ömer bin Ümran isimli şahıs, 13 Mayıs gecesi komşusunun evinde samanla kaplı bir çukurda şok halinde ve konuşamaz durumda bulunmuştu.

Cezayir televizyon kanalı Bilad'a konuşan bir komşu, "Omar'ın zavallı annesi, Omar esaret altındayken, başına ne geldiğini bilmeden, bunca zaman onun gerçekten yakınında olduğunu bilmeden öldü" demişti.