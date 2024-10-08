Dünya bu olayı konuşuyor! Milyonda bir görülüyor... Çift rahimli kadın ikiz bebek doğurdu

08 Ekim 2024 09:36 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 09:37

Çin'de sadece 2 bin kadından birinde görülen nadir bir olay yaşandı. Çift rahim rahatsızlığı olan kadın, her bir rahminden bir bebek doğurdu.

Dünyada sadece 200 kişide görülen hastalık küçük kızı bu hale getirdi: Tüm vücudunu örtmek zorunda

Dünyada sadece 200 kişide görülen hastalık küçük kızı bu hale getirdi: Tüm vücudunu örtmek zorunda

Çin​'in Shaanxi eyaletindeki Xi'an Halk Hastanesi'nde milyonda bir gerçekleşen bir olay yaşandı. Bir annenin sezaryenle bir kız ve bir erkek bebek dünyaya getirdiğini ve bunun “milyonda bir” gerçekleşen bir olay olduğu açıklandı.

SON DERECE NADİR BİR DURUM!

Hastanenin resmi hesabından yapılan açıklamada; her iki rahimde de ikizlerin doğal yollarla oluşup doğuma kadar taşınmasının son derece nadir bir durum olduğunu belirtti.

HER 2 BİN KADINDAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Bu durum, "uterus didelphys" olarak adlandırılıyor ve yaklaşık her 2 bin kadından birinde görülüyor. Li’nin iki ayrı rahmi ve iki rahim ağzı bulunuyor.

Daha önce bir düşük yaptığı öğrenilen anne, ocak ayında yeniden hamile kaldı ve erken bir ultrason sırasında her bir rahminde birer bebek taşıdığını öğrendi. Yoğun ve titiz bir tıbbi takip sonrasında, hastane Li’nin 3,2 kg ağırlığında bir erkek ve 2,4 kg ağırlığında bir kız bebek doğurduğunu duyurdu.