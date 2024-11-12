Dünya dışı hazine bulundu! 3 bin yıllık garip uzaylı metali

12 Kasım 2024 14:50 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:59

Bir hazine yığınındaki 3.000 yıllık iki nesnenin dünya dışı demirden üretildiği anlaşıldı. Araştırmacılar, bulunan başlık ve bileziğin şu anda İber Yarımadası'nda meteoritik demire ait olan ilk iki parça olacağını söyledi.

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İber Bronz Çağı'na ait bir hazinede bulunan iki paslı eşyanın, bir bilezik ve altınla süslenmiş paslı içi boş bir yarım kürenin, gökten düşen meteorlardan yapıldığı anlaşıldı.

İspanya Arkeoloji Müzesi'nin emekli koruma müdürü Salvador Rovira-Llorens tarafından yayımlanan makaleye göre bu keşif, antik İberya'da metal işleme teknolojisi ve tekniklerinin sanılandan çok daha gelişmiş olduğunu gösteriyor.

Çoğunluğu altından oluşan 66 obje, Villena Hazinesi 60 yıldan uzun bir süre önce 1963 yılında İspanya'nın Alicante kentinde keşfedildi ve o zamandan beri İber Yarımadası'nda bulunuyor. Daha geniş anlamda Avrupa'da Bronz Çağı kuyumculuğunun en önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

BİR TÜR BULMACA

İki objenin yaşını belirlemek zor olsa da her ikisi de arkeologların "demirli" olarak tanımladığı bir görünüme sahip, yani demirden yapılmış gibi görünüyorlar.

Bu dünyanın dışından gelen demirden yapılmış nesneler, bir asa veya kılıç tepesinin parçası olduğu düşünülen küçük, içi boş bir yarım küre ve meşale benzeri tek bir bileziktir. İber Yarımadası'nda eritilmiş karasal demir, Demir Çağı'nda M.Ö. 850 civarında bronzun yerini almaya başlamıştır.

Ancak altın malzemeler M.Ö. 1500 ile 1200 yılları arasına tarihlendirilmiştir. Dolayısıyla, demir görünümlü eserlerin Villena Hazinesi bağlamında nereye oturduğunu bulmak bir tür bulmaca olmuştur.

Ancak, Dünya'nın kabuğundan elde edilen demir cevheri dövülebilir demirin tek kaynağı değildir. Dünya çapında meteoritlerden dövülmüş bir dizi Demir Çağı öncesi demir eser bulunmaktadır. En ünlüsü Firavun Tutankamon'un meteoritten yapılmış demir hançeri ve bu malzemeden yapılmış diğer Bronz Çağı silahlarıdır ki bunlar son derece değerli ve kıymetli eşyalar olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

ESERLER DİKKATLE TEST EDİLDİ

Uzaylı demiri ile dünyevi demiri birbirinden ayırmanın yolu nikel içeriğidir. Meteoritlerden gelen demir, Dünya demirinden çok daha yüksek nikel içeriğine sahiptir. Bu nedenle Villena Belediye Arkeoloji Müzesi, ne kadar nikel içerdiklerini belirlemek için iki eseri dikkatle test etti.

Malzeme, bileşimini belirlemek için kütle spektrometrisine tabi tutuldu. Eserin element yapısını değiştiren yüksek derecede korozyona rağmen, sonuçlar hem yarım kürenin hem de bileziğin meteoritik demirden yapıldığını güçlü bir şekilde göstermektedir. Bu da nesnelerin aynı dönemde, M.Ö. 1400 ila 1200 yılları arasında yapıldığını gösteriyor.

Araştırmacılar yaptılan açıklamada, "Eldeki veriler Villena Hazinesi'nden çıkarılan başlık ve bileziğin şu anda İber Yarımadası'nda meteoritik demire atfedilebilecek ilk iki parça olduğunu göstermektedir ki bu da karasal demirin yaygın olarak üretilmeye başlamasından önceki Geç Bronz kronolojisiyle uyumludur." ifadelerine yer verdi.

Objeler ciddi şekilde aşınmış olduğu için sonuçlar kesin değil. Bununla birlikte ekip, bulguları sağlamlaştırmaya yardımcı olacak daha ayrıntılı bir veri seti elde etmek için nesnelere uygulanabilecek daha yeni, invazif olmayan teknikler olduğunu öne sürdü. Bulgular Trabajos de Prehistoria dergisinde yayımlandı.