Dünya gündemine 2024 yılında damga vuran olaylar: Savaşlar, doğal afetler, suikastler, seçimler...

31 Aralık 2024 13:49 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 13:50

Dünya gündemine damga vuran olayların yılı 2024 oldu. Savaşlar, suikastler, siyasi değişimler, ölümler, doğal afetler... İşte 2024 yılının başından bu yana medyada büyük yankı bulan değişimler ve olaylar...

Dünyanın iki farklı yüzü: Bir yanda savaş bir yanda barış

Dünyanın iki farklı yüzü: Bir yanda savaş bir yanda barış

Yeni yıla girerken bu yıl dünyada savaşlardan afetlere seçimlerden suikastlere pek çok önemli gelişme yaşandı. İşte 2024 yılında dünyada yaşananlar...

1 OCAK - JAPONYA​ DEPREMİ

Japonya'nın batı kıyısında 7,8 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Yaşanan felakette, 376 kişi öldü ve bin 327 kişi yaralandı.

3 OCAK - İRAN​'DA PEŞ PEŞE SALDIRILAR

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma törende, kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi. Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişi hayatını kaybetti, 284 kişi yaralandı.

19 OCAK - TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCUSU

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı​'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, 19 Ocak'ta, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Böylece ilk Türk astronot unvanını alan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu.

26 OCAK - İSRAİL'E SOYKIRIM DAVASI

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın başvurusu üzerine İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi.

16 ŞUBAT - PUTİN'İN RAKİBİ CEZAEVİNDE ÖLDÜ

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, 16 Şubat'ta, tutuklu muhalif Aleksey Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

29 ŞUBAT - İNSANLIĞI UTANDIRAN SALDIRI

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin, Gazze'de insani yardım bekleyen kalabalığın üzerine ateş açması sonucunda 112 kişi öldü.

7 MART - İSVEÇ NATO'YA KATILDI

İsveç, NATO'ya katılan 32. ülke oldu.

22 MART - MOSKOVA'DA TERÖR SALDIRISI

Moskova’da bulunan Crocus City Hall'a bir konser sırasında düzenlenen saldırı sonucu en az 137 kişi öldü 182 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenirken, Devlet Başkanı Vladimir Putin bir günlük ulusal yas ilan etti.

1 NİSAN - İSRAİL'DEN İRAN'A SALDIRI

İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın Şam'daki büyükelçiliğinin konsolosluk bölümünü vurdu. Hava saldırısı sonucu 16 kişi öldü.

19 MAYIS - İRAN CUMHURBAŞKANI İBRAHİM REİSİ UÇAK KAZASINDA ÖLDÜ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan'ın içinde olduğu 8 kişi helikopter kazası sonucunda öldü.

28 MAYIS - BİRÇOK ÜLKE FİLİSTİN'İ TANIDI

Barbados yönetimi, Jamaika, Bahamalar, Norveç, İspanya, İrlanda, Slovenya ve Ermenistan, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı.

30 MAYIS - DONALD TRUMP SUÇLU BULUNDU

Donald Trump, New York'ta yargılandığı Sus Payı Davasında 34 suçlamanın tamamında jüri tarafından suçlu bulundu.

9 HAZİRAN - FRANSA'DA ERKEN SEÇİM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimleri'nde aşırı sağın seçimi açık ara birinci bitirmesi üzerine Ulusal Meclis'i feshetti ve erken seçime gidilmesine karar verdi.

4 TEMMUZ - İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI KEİR STARMER

2024 Birleşik Krallık genel seçimleri sonucunda 33.8% oranında oy alan İşçi Partisi Avam Kamarası'nda çoğunluğu elde etti ve parti lideri Keir Starmer yeni Birleşik Krallık Başbakanı oldu. İşçi partisi bu zaferi ile 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona erdi.

5 TEMMUZ - İRAN YENİ LİDERİNİ SEÇTİ

2024 İran cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu sonucunda 54.76% oranında oy alan Mesut Pezeşkiyan yeni İran Cumhurbaşkanı oldu.

7 TEMMUZ - FRANSA SEÇİMLERİNDE SÜRPRİZ

2024 Fransa yasama seçimleri ikinci turu sonucunda Ulusal Birlik Partisi'ne karşı sol partilerin oluşturduğu Fransa Yeni Halk Cephesi seçimi birinci sırada tamamladı. Ancak hiçbir parti Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlayamadı.

13 TEMMUZ - DONALD TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

ABD’de Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump’a yönelik silahlı suikast düzenlendii. Trump kulağından yaralandı. Saldırgan ise gizli servis tarafından öldürüldü.

31 TEMMUZ - HAMAS LİDERİ HANİYE'YE SUİKAST

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak için gittiği Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldü.

1 AĞUSTOS - ANKARA'DA ESİR TAKASI

Soğuk Savaş'ın bitiminden beri gerçekleştirilen en büyük esir değişimi Ankara'da gerçekleşti. ABD ve Rusya arasında toplam 36 esir Ankara Esenboğa Havalimanı'nda takas edildi.

17-18 EYLÜL - HİZBULLAH ÜYELERİNE ÇAĞRI CİHAZI SALDIRISI

Hizbullah militanları ve sağlık görevlileri tarafından kullanılan çağrı cihazları ve telsizlerin iki büyük siber saldırıda patlaması sonucu 32 kişi öldü ve 3.200'den fazla kişi yaralandı. Saldırının faili olarak İsrail gösteriliyor.

27 EYLÜL - HİZBULLAH LİDERİ HASAN NASRALLAH ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından Beyrut, Dahiye'de bulunan Hizbullah karargâhına düzenlenen saldırı sonucunda Genel Sekreter Hasan Nasrallah dahil 33 kişi öldü.

1 EKİM - İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyini işgal etti. Bunun üzerine İran, İsrail'in Lübnan saldırılarına yanıt olarak İsrail'e hava saldırısı düzenledi.

16 EKİM - HAMAS LİDERİ YAHYA SİNVAR ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Refah'da İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından öldürüldü.

5 KASIM - DONALD TRUMP YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

ABD başkanlık seçimleri sonucunda Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump rakibi Kamala Harris karşısında galip oldu ve ikinci kez ABD Başkanı seçildi.

3 ARALIK - GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM KRİZİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu.

8 ARALIK - SURİYE'DE BEŞAR ESAD REJİMİ DEVRİLDİ

Suriye’de Terör Örgütü HTŞ önderliğindeki Muhalif gruplar 27 Kasım’da başlattıkları harekat sonucu 11 günde Suriye Başkent’i Şam’a girdi. Böylece Suriye’de 61 yıllık Baas Rejimi çöktü. Rejimin Cumhurbaşkanı Beşar Esad ailesiyle birlikte ülkeden ayrılarak Rusya’ya geçti.

22 ARALIK - SURİYE'DE YENİ YÖNETİME İLK RESMİ ZİYARET

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. Fidan, Suriye'ye resmi ziyaret düzenleyen ilk Dışişleri Bakanı oldu.