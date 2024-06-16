Dünya Kurban Bayramı'nı böyle kutladı: Eller Filistin için semaya açıldı

16 Haziran 2024 11:40 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 11:40

Kurban Bayramı heyecanı Türkiye’de olduğu gibi diğer ülkelerde de namaz ve dualarla başladı. İsrail’in saldırısı altındaki yüzlerce Filistinli Müslüman Kurban Bayramı namazını Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yer alan Yemlik Meydanı'nda kıldı. Etiyopya, Mısır ve Uganda’da binlerce kişi meydanlarda bayram kutladı.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Gardaş ülke Azerbaycan'da da Filistin için eller semaya açıldı.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya'da birçok şehirde camiler bayram namazında doldu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki DİTİB Köln Merkez Camisi'nde camiye sığmayan kalabalık bahçede namaz kıldı.

AVUSTURYA'DA DUALAR GAZZE'YE

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Müslümanlar sabahın erken saatlerinde Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) merkez camisinde bayram namazını kıldı.

Viyana Din Hizmetleri Müşaviri Selahattin Çelebi'nin vaazı ve duaların ardından namazı cemaatle kılan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Çelebi vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma sonrasında AA muhabirine konuşan Büyükelçi Ceyhun, bir kez daha bayram namazını vatandaşlarla birlikte kılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ceyhun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle hüzünlü bir bayrama girildiğini belirterek, "Şu anda Müslüman coğrafyasında özellikle Filistin'de, Gazze'de sürekli canlarımızı yitirmekteyiz. Tabii bu kabul edilebilir bir olay değil. Bayram sabahında da bunu unutmamamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

HOLLANDA'DA MÜSLÜMANLARA CAMİLERE AKIN ETTİ

Hollanda'da camileri dolduran çeşitli milletlerden binlerce Müslüman, bayram namazını birlikte kıldı. Müslümanlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde kentteki camilere akın etti.

Schiedam kentinde yüzlerce Müslüman, İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Bölgesine (IGMG GH) bağlı Yıldız İslam Merkezi'nde bayram namazı için toplandı.

Cami imamı Yasir Altıok, namaz sonrasında okuduğu hutbede birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Bayramın, dünyaya barış ve huzur getirmesi için temennide bulunan Altıok, "Rabb'im bu kutlu ve bereketli günleri Filistin, Gazze, Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyaların emniyet ve selametine vesile kılsın." diye konuştu.

İSVEÇ VE İSVİÇRE

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan Müslümanlar sabahın erken saatlerinde camilerde yer bulabilmek için en yakın camilere akın etti. Buna rağmen yer bulmakta güçlük çeken Türk gurbetçiler ve Müslümanlar sıkışık vaziyette bayram namazını kıldı.

Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nde 2 bine yakın Müslüman'ın katılımıyla coşkulu bir bayramlaşma gerçekleştirildi.

İsviçre'deki Müslümanlar da bayram namazı için camilere akın etti. Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'ne gelen 7'den 70'e binlerce Müslüman, bayram namazını birlikte eda etti.