Dünya liderleri bir arada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel davetli olduğu G7 Zirvesi başladı

13 Haziran 2024 09:58 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 16:28

Dünyanın 7 büyük ekonomisinin liderleri G7 Zirvesi için İtalya'da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye özel davetli olarak katıldı. Zirveye, İtalya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada liderleri katıldı.

İtalya, Japonya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve Almanya’dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, İtalya’nın güneyindeki Puglia bölgesinde bulunan Itria Vadisi’ndeki Borgo Egnazia Oteli’nde toplandı.

G7'DEN ÇIKAN İLK KARAR UKRAYNA İÇİN

G7 Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın mali olarak desteklenmesine yönelik planda uzlaşı sağlandı. Anlaşma kapsamında, G7 ülkeleri, Rusya Merkez Bankasının dondurulmuş varlıklarının faiz gelirlerini teminat olarak kullanarak, 2024 sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verecek.

Söz konusu kredinin büyük kısmını ABD garanti edecek. Avrupa ve diğer ülkeler de buna katkı sağlayacak.

EV SAHİBİ MELONİ, LİDERLERİ KARŞILADI

Zirvenin başlangıcı, ev sahibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin konuklarını tek tek karşılaması ve aile fotoğrafı çektirilmesiyle yapıldı.

Aile fotoğrafından önce ABD Başkanı Joe Biden'ın yaklaşık 20 dakika gecikmeli gelmesi dikkati çekti. Başbakan Meloni, Biden için uzun süre ayakta beklerken, foto muhabirleri ve kameramanlarla birlikte öz çekim yaptı.

Aile fotoğrafının ardından liderler, daha sonra zirvedeki ilk oturumlarına geçti ve burada Afrika, iklim değişikliği ve kalkınma konularını ele almaya başladı.

İtalya Başbakanı Meloni, G7 oturumlarının açılışında yaptığı konuşmada, G7’nin kapalı kutu değil, dünyaya açık değerler sunan bir mekanizma olduğunu belirterek, "Yapılacak çok iş var ama eminim ki bu 2 günde somut ve ölçülebilir sonuçlar üretebilecek bir tartışma yürütebileceğiz." dedi.

G7 ZİRVESİ'NİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Özel davetli olarak zirvede yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle beraber yarın yüksek düzeyli zirve oturumuna katılacak. Erdoğan'ın öncelikli gündemi 'Gazze' olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve yapılan insani yardımları anlatacak. Küresel meseleler ele alınacak.

G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meseleler de ele alınacak. Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlara mercek tutulacak. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde olacak.

LİDERLER LÜKS TATİL CENNETİNDE

G7 Zirvesi için İtalya'ya gelen liderler, dünyaca ünlü isimlerin kaldığı Güney İtalya’daki lüks tatil beldesi Borgo Egnazia’da 2 gün geçirecek. Başkent Roma’ya 500 kilometre uzaktaki Puglia, “gözlerden uzak bir vaha” olarak nitelendiriliyor. Zirveyi takip eden medya mensupları ise yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Bari’deki bir merkezde tutulacak ve yalnızca basın konferanslarına katılabilecek.

Öte yandan ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya’nın yanı sıra; Türkiye, Ukrayna, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Ürdün, Kenya, Tunus, Moritanya, Birleşik Arap Emirlikleri’nin liderleri de zirveye katılıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de iki günü İtalya’da geçirecek.