Dünya listesinde Karadeniz'den 2 il var! 'Vay be faktörü' ve 'sürdürülebilirlik' etkiliydi

24 Ekim 2024 09:34 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:46

Gezi yayıncılığının bir numarası Lonely Planet, dünyanın en iyilerinin bulunduğu seyahat listesini açıkladı. Listede, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde bulunan 2 il yer aldı. Tercihlerde, 'mücevherler, yeni yaklaşımlar' gibi az bilinenlerin yanı sıra 'vay be faktörü', 'sürdürülebilirlik' gibi toplum ve çeşitlilik faktörleri de etkiliydi.

Dünyanın en iyi kuruyemiş sıralaması belli oldu! Listeye Türkiye ve Yunanistan damga vurdu

Dünyanın en iyi kuruyemiş sıralaması belli oldu! Listeye Türkiye ve Yunanistan damga vurdu

Dünyanın En İyi Seyahat Rotaları belli oldu! Listede Türkiye'den bir yer de var

Dünyanın En İyi Seyahat Rotaları belli oldu! Listede Türkiye'den bir yer de var

Dünyada 'Seyahatte En İyiler' listesini Lonely Planet yayımladı. Kategoriler, 'En iyi 10 şehir', 'En iyi 10 ülke' ve 'En iyi 10 bölge' olarak ayrıldı. Toplamda 2025 yılında yapılacak seyahatlerde bölgelerden ülkelere ve şehirlere kadar trend haline gelen 30 güzergah bulunuyor.

LİSTEDE 'VAY BE FAKTÖRÜ' VE 'YENİ YAKLAŞIMLAR'

Seyahatseverleri daha düşünceli olmaya teşvik ederken, dünyadaki turistik noktalarda daha az bilinen 'mücevherler' ve 'yeni yaklaşımlar' listedeki tercih sebepleri arasında yer aldı. Güncellik ve benzersizliğin etken olduğu listede 'vay be faktörü' ve sürdürülebilirlik, toplum ve çeşitlilik ö plandaydı.

TÜRKİYE'NİN KARADENİZ BÖLGESİ DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA

2025'in gözdeleri arasında Toulouse'un kanal kıyıları, Hindistan'daki Puduçeri, Bulgaristan'ın Bansko 'En iyi 10 şehir' listesinin ilk üçünde yer aldı.

Kültürel zenginliğiyle ön plana çıkan 'En iyi 10 ülke' listesinde Kamerun, Litvanya, Fiji en üst sıralardaydı.

Dünyada 'En iyi 10 bölge' kategorisinde ise Güney Karolina'da Low Country ve Kıyı Georgia, Nepal'in Terai bölgesi ve Panama'nın Chiriqui yeri ilk 3'teydi.

Bu kategoride Türkiye'nin Karadeniz bölgesinden Giresun ve Ordu da yer aldı.

EN İYİ BÖLGELER KÜRESEL SAHNEDE

Visit England genel müdürü Patricia Yates listelere dair şunları söyledi:

''Doğu Anglia'nın Lonely Planet'ın Best in Travel 2025 listesinde en iyi bölgelerden biri olarak küresel sahnede yerini aldığını görmek harika. Bölge olağanüstü bir sahil şeridine, muhteşem sahil kasabalarına, tarihi cazibe merkezlerine, su yollarına ve nefes kesici kırsal alanlara sahip olduğundan bu hiç de şaşırtıcı değil.''

''AŞK MEKTUBUNUN SON BASKISI''

Lonely Planet'ın yönetici editörü Nitya Chambers ise şunları söyledi:

''Best in Travel 2025, Lonely Planet'ın dünyaya yazdığı yıllık aşk mektubunun son baskısı. Gezginler olarak sorumluluklarımızın ve etkimizin bilincindeyiz, burada yer alan noktalar, yolculuklar ve deneyimlerle gurur duyuyor ve bu tavsiyelerin merkezinde yer alan yerel uzmanlık ve içgörüyü paylaştığımız için heyecanlıyız.''

LONELY PLANET'IN SEYAHATTE EN İYİLERİ 2025

En iyi 10 şehir

Toulouse, Fransa

Puduçeri, Hindistan

Bansko, Bulgaristan

Chiang Mai, Tayland

Cenova, İtalya

Pittsburgh, ABD

Osaka, Japonya

Curitiba, Brezilya

Palma de Mallorca, İspanya

Edmonton, Kanada

En iyi 10 ülke

Kamerun

Litvanya

Fiji

Laos

Kazakistan

Paraguay

Trinidad & Tobago

Vanuatu

Slovakya

Ermenistan

En iyi 10 bölge