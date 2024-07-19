Dünya mavi ekran! Teknoloji savaşında Rusya yazılım gücünü kanıtladı
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, yaptığı açıklamada küresel iletişim kesintisi nedeniyle ülkedeki havalimanlarında sorun yaşanmadığını belirtti. Microsoft ile ilgili gelişmelere de değinilerek yerli yazılımın önemine dikkat çekildi.
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, dünya çapında başta havalimanları olmak üzere çok sayıda sektörü etkileyen iletişim kesintisine ilişkin açıklamada bulundu.
Ülkedeki havalimanlarında herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Microsoft ile ilgili gelişmeler, kritik altyapı tesislerinde yabancı yazılımların yerine yerli yazılım kullanılmasının önemini bir kez daha gösteriyor" ifadesi kullanıldı.
RUSYA'NIN EN BÜYÜK BANKASI DA AÇIKLAMA YAPTI
Ülkenin en büyük bankası Sberbank da yaptığı açıklamada, küresel iletişim kesintisinin bankanın faaliyetlerini etkilemediğini bildirdi.
NE OLMUŞTU?
Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle ABD, Avrupa, Asya ve Avustralya'daki bazı hava yollarında uçuşlar gerçekleştirilemezken, başta Londra Borsası olmak üzere bazı ülkelerdeki bankacılık işlemlerinde de sorunlar bildiriliyor.