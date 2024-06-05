Dünya mayıs ayında kavruldu! BM'den kritik uyarı: Harekete geçmeliyiz!

05 Haziran 2024 17:24 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 17:24

Küresel ısınma etkisini her geçen yıl daha da gösteriyor. Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sisteminin yaptığı ölçümde elde edilen verilere göre; geçtiğimiz mayıs ayının şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mayıs" olduğu tespit edildi.

Copernicus'tan yapılan açıklamada, geçen ay ölçülen ortalama yüzey hava sıcaklığının 1991-2020 dönemindeki mayıs ortalamasının 0,75 derece üzerinde olduğu belirtildi.

Geçen mayıs ayının şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mayıs" olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, böylece son 12 aydır üst üste "en sıcak ay" ilan edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Copernicus İklim Değişimi Servisi Direktörü Carlo Buontempo'nun "Bu 12 aylık seriye ulaşmamız şoke edici ama şaşırtıcı değil. Rekor kıran bu aylar dizisi önünde sonunda kesintiye uğrayacak olsa da iklim değişikliğinin genel izleri hala sürüyor. Böyle bu gidişatta bir değişiklik olduğuna dair görünürde hiçbir işaret yok." ifadesine yer verildi.

"GEZEGENİMİZ BİZE BİR ŞEYLER ANLATMAYA ÇALIŞIYOR"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçen yıl, takvim yapraklarının her dönüşü sıcaklığı artırdı. Gezegenimiz bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama dinlemiyor gibiyiz. Küresel sıcaklık rekorlarını kırıyoruz ve kasırga biçiyoruz" ifadelerini kullandı.