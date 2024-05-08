Dünya nisan ayında kavruldu! En sıcak ay olarak kayıtlara geçti

08 May 2024 10:01 - Güncelleme : 08 May 2024 10:02

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan yeni ölçümler küresel ısınmanın etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Copernicus'tan yapılan açıklamada; geçen ayın ortalama yüzey hava sıcaklığının 15,03 derece ölçüldüğü aktarıldı. Yapılan ölçümün; ocak için 1991-2020 ortalamasının 0,67 derece üzerinde olduğu bildirildi.

ÜST ÜSTE KAYDEDİLEN EN SICAK AYLAR

Geçen Nisan ayının şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen en sıcak nisan ayı olduğu bilgisine yer verildi. Açıklamada ek olarak; son 12 ayın üst üste kaydedilen en sıcak aylar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, son 12 aydaki (Mayıs 2023-Nisan 2024) küresel ortalama sıcaklığın 1991-2020 ortalamasının 0,73 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bildirildi. Ayrıca sıcaklıkların en çok Doğu Avrupa bölgesinde ortalamanın üzerinde görüldüğü ifade edildi.