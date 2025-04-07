Dünya nüfusu 10 milyarı aşacak: 2100 yılında en kalabalık olacak ülkeler belli oldu! İşte 75 yıl sonra Türkiye'nin nüfusu

Küresel nüfusun 2100 yılında ulaşacağı boyut merak ediliyor. 2100'de dünya sahnesinde nüfus açısından öne çıkacak ülkeler belli oldu. Türkiye'nin nüfusu merak edildi. İşte dünya nüfusundan detaylar...

Ekonomik, teknolojik aynı zamanda demografik güçlerin yeni döneme geçeceği ve bilim insanları tarafından çok büyük değişimlerin olacağı belirtilen 2100’e çok uzun yıllar var. Dünya nüfus dengesinin yeniden düzenleneceği yıllarda kıtalarda ülkelerin güç seviyesi merak ediliyor. Bu güç seviyesini etkileyecek en büyük alan nüfus olarak değerlendiriliyor.

2100 YILINDA EN YÜKSEK NÜFUSA SAHİP OLACAK ÜLKELER

Yüzyılın sonunda dünya sahnesinde nüfus açısından öne çıkacak ülkeler ve tahmini rakamlar belli oldu. Timesofindia.indiatimes’da yer alan detaylarda çeşitli senaryolar ve öngörüler ortaya çıktı. İşte nüfus açısından dikkat çekecek ülkeler…



MISIR - 160 MİLYON KİŞİ

Tarihsel mirasıyla dikkat çeken Mısır, Kuzey Afrika’nın en kalabalık ülkesi olmaya devam edecek.

TANZANYA - 186 MİLYON KİŞİ

Nüfus artışıyla Afrika’nın önemli demografik güçlerinden biri haline geliyor.

ETİYOPYA - 191 MİLYON KİŞİ

Afrika’nın doğusundan güçlü bir oyuncu daha: Etiyopya.

ENDONEZYA - 284 MİLYON KİŞİ

Güneydoğu Asya’nın en kalabalık ülkesi olarak konumunu koruyacak.

DEMOKRATİK KONGO - 296 MİLYON KİŞİ

Afrika’nın kalbinde yer alan bu ülke, büyük potansiyeliyle ön plana çıkacak.

PAKİSTAN - 316 MİLYON KİŞİ

Güney Asya’nın hızla büyüyen ülkesi Pakistan, demografik gücüyle dikkat çekiyor.

ABD - 336 MİLYON KİŞİ

Göçmen politikaları sayesinde istikrarını koruyan Amerika, yüzyılın sonunda da kalabalık bir nüfusa sahip olacak.

ÇİN - 732 MİLYON KİŞİ

Çin, yaşlanan nüfusu ve düşük doğum oranları nedeniyle düşüşte. Yine de ilk üçte kalmayı sürdürecek.



NİJERYA - 791 MİLYON KİŞİ

Afrika kıtasının yükselen gücü Nijerya, genç nüfusu ve yüksek doğurganlık oranlarıyla zirveye doğru ilerliyor.

HİNDİSTAN - 1 MİLYAR 90 MİLYON KİŞİ

Hindistan, liderlik koltuğunu bırakmıyor. Nüfus artış hızında yavaşlama yaşansa da dünyanın en kalabalık ülkesi olmaya devam edecek.

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırmalara göre, Türkiye’nin 2100 yılına kadar nüfusu yaklaşık 89 milyon civarında olması öngörülüyor.



DÜNYA NÜFUSU

Dünya nüfusunun 2050'de yaklaşık 9,7 milyara ve potansiyel olarak 2100'de 10,4 milyara ulaşması öngörülüyor.