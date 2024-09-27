Dünya radyasyon sızıntısıyla karşı karşıya! Nükleer denizaltı kayboldu
Çin'in son nükleer denizaltısının hizmete girmeden önce ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Battığı düşünülen denizaltının yıkıcı radyasyon sızıntısına sebep olabileceği ve Pekin yönetiminin bunu örtbas etmeye çalıştığı bildirildi.
Çin'in en gelişmiş Zhou sınıfı nükleer deniazltısı Wuhan yakınlarında ortadan kayboldu. Battığı düşünülen denizaltı "büyük uluslararası endişe" oluşturabilecek uzun vadeli nükleer radyasyon tehditlerini tetikledi.
Edinilen bilgilere göre Çin'in son teknoloji ile donattığı nükleer denizaltısı, pandeminin başladığı Wuhan kenti yakınlarındaki Wuchang tersanesinde mayıs ayında çekilen uydu fotoğraflarında görülürken, tam bir ay sonra çekilen görüntülerde ise ortadan kayboldu.
Haziran ayında çekilen görüntülerde denizaltının olduğu bölgede yüzer büyük vinçlerin yer aldığı, denizaltının battığı ve kurtarılmaya çalışıldığı şeklinde yorumlandı.
RADYASYON SIZINTISI OLABİLİR
ABD'li kaynaklar konuyla ilgili konuştu. Denizaltının ilk deneme seferine hazırlanırken Wuhan'da battığıi ileri sürüldü. Amerikalı yetkili, “Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması’nın son teknolojiyle donatılmış nükleer saldırı denizaltısının iskele yanında battığını gizlemeye çalışması beklenmedik değil” derken, batan denizaltıda nükleer yakıt bulunmasının muhtemel olduğu ifade edildi. ABD'li yetkililer, Çinlilerin deniz ve çevresinde radyasyon kontrolü yaptığına dair herhangi bilgi de bulunmadığını söyledi.
HAZIR HALE GETİRİLMESİ AYLAR SÜRECEK
Öte yandan batan nükleer denizaltının bulunduğu bölgeden çıkarılıp, gerekli onarımların yapılarak göreve hazır hale getirilmesinin aylar sürebileceği düşünülüyor. Denizaltının batması olayına ilişkin Çin cephesinin suskunluğu ise dikkat çekiyor.