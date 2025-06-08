Dünya sallanıyor: Kolombiya'da şiddetli deprem!

Dünyanın birçok noktasında son zamanlarda artan depremlerden biri Kolombiya'da meydana geldi. Güney Amerika ülkesi, 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Cundinamarka yönetim bölgesine bağlı Paratebueno kasabasının 17 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta başkent Bogota olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi.

Kolombiya Jeoloji Servisi, depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı, sarsıntının yerel saatte 08.08'de yaşandığı bildirildi.

Kolombiya basınına göre depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.