Dünya sallanmaya devam ediyor! Filipinler'de 6,8 büyüklüğünde deprem

03 Ağustos 2024 09:51 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 10:05

Filipinler güne sarsıntıyla başladı. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Mindanao adası açıkları olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabah saatlerinde gerçekleşen depremin şiddeti o anlarda kayıtta olan bir güvenlik kamerası tarafından gözler önüne serildi.

9 KİLOMETRE DERİNLİKTE KAYDEDİLDİ

Yerel saat ile 06.20'de 9 kilometre derinlikte kaydedilen ve kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından tsunami riski oluşmadı. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından büyüklükleri 5,5'i bulan çok sayıda artçı deprem meydana gelirken, PHIVOLCS yeni artçı depremlerin meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.