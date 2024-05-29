Dünya umurunda değil! İsrail soykırıma devam ediyor: Han Yunus'ta yeni katliam

29 May 2024 08:42 - Güncelleme : 29 May 2024 08:45

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altında tuttuğu Gazze'de sürdürdüğü soykırım girişimini ne pahasına olursa olsun sonuna kadar götürmekte kararlı. Bugüne kadar ağır bombalarla düzenlediği yüzlerce saldırıyla çoğu çocuk ve kadın 36 bini aşkın Filistinliyi katleden İsrail ordusu, dünyadan yükselen tepkilere kulak tıkamayı sürdürüyor.

ÇADIR KAMPI HEDEF ALMIŞLARDI

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde önceki gün yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı BM koordinesindeki çadır kampı hedef alan ve en az 45 insanı diri diri yakarak öldüren işgal güçleri, dün gece de kan akıtmaya devam etti. İsrail savaş uçakları bu kez Han Yunus kentini hedef aldı. Düzenlenen hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, onlarcası da yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, kentin güneyindeki Mean bölgesinde Ebu Cezer ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi öldürülürken, cenazeler şehirde bulunan Avrupa Hastanesi'ne kaldırıldı.

TANKLARLA EVLERİ VURUYORLAR

Yerel kaynaklar ise Yebna kampının merkezi, kentteki El-Huda Camii yanı, Kiir Kavşağı yakını, Ali İbn Ebi Talib Camii yanı ve El-Avde, En-Necme, Eş-Şarki bölgeleri ile Şabura kampının ortasındaki Berka Stadyumu'nda konuşlanan İsrail tanklarının zaman zaman vatandaşların evleri bombaladığını kaydetti.

Kaynaklar ayrıca, İsrail savaş uçaklarının ve askeri araçlarının Refah şehrinin merkezi ve batısındaki vatandaşların evlerine ve ve şehrin güneybatısındaki Tel Zurub bölgesi çevresine ateş açtığını ifade etti.

DOKTORU ÖLDÜRDÜLER

Öte yandan İşgal güçlerine ait savaş uçaklarının, Gazze'nin Es-Sabra mahallesindeki Abdullah Azzam Camisi yakınında El-Gurra ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada Kudüs Hastanesi çalışanlarından Dr. İsam Ravhi Muhammed Akıl'ın, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'ndaki evinin hedef alınması sonucu öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Akıl'ın ölümü ile Kızılay ekiplerinden ölenlerin sayısının 30'a yükseldiği, bunlardan 17'sinin görevini yaptığı sırada yaşamını yitirdiği aktarıldı.