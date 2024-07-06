Dünyaca ünlü iki markaya İtalya'da kayyum atandı! Maliyetleri ve satış fiyatları şoke etti

06 Temmuz 2024 11:41 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 11:54

İtalya'da yürütülen bir soruşturma, Dior ve Armani gibi ünlü markaların atölyelerinde göçmen işçilerin düşük ücretle çalıştırıldığını ve kötü koşullara maruz bırakıldığını ortaya koydu. Dünyaca ünlü markaların İtalya'daki üretim operasyonlarına kayyum atandı.

İtalya'da yapılan bir dizi baskın, Milano podyumlarının göz alıcı dünyasının gerçeklerini gözler önüne serdi.

Milano savcıları tarafından yerel fabrikalardaki çalışma koşullarına ilişkin yürütülen bir soruşturmaya göre, Dior ve Armani için el çantaları ve diğer deri ürünleri yapan atölyelerin yüksek kaliteli ürünleri perakende fiyatlarının çok altında üretmek için düşük ücretle yabancı işgücü kullandığı ortaya çıktı.

İŞÇİ KORUMA YASALARINI İHLAL ETTİLER

Ayrıca Armani soruşturması İtalya'daki Çinli üreticilerin işçi koruma yasalarını ihlal ettiğini ortaya çıkardı.

Soruşturmaların ardından dünyaca ünlü markaların İtalya'daki üretim operasyonlarına kayyum atandı.

24 SAAT ÇALIŞTIRDILAR

Dior ve Armani için açıklanan mahkeme kararında, işçilerin "24 saat boyunca çalıştırılması" amacıyla iş yerinde uyumaya zorlandığı belirtildi.

Elektrik tüketimi verileri, "tatiller de dahil olmak üzere kesintisiz gece-gündüz üretim döngülerini" ortaya koydu. Ayrıca makinelerin güvenlik cihazlarının da işçilerin daha hızlı çalışması için çıkarıldığı ortaya çıktı.

Mahkeme kararında, işçilerin "asgari düzeyin altında hijyen ve sağlık koşullarına" maruz kaldıkları belirtildi.

MALİYETLERİ VE SATIŞ FİYATLARI ŞOKE ETTİ

Bu gibi yasadışı yöntemlerle üretim maliyetleri düşürüldü. Buna göre, Dior çantaların tanesi 53 Euro (yaklaşık 1802 TL) gibi düşük bir ücrete üretilirken, bu çanta daha sonra mağazalarda 2 bin 600 Euro'ya (yaklaşık 91 bin TL) satıldı.

Üretim maliyetlerine deri veya diğer hammaddeler dahil değil. Şirketler tasarım, dağıtım ve pazarlama masraflarını da ayrıca karşılıyor.

İtalya, küresel lüks eşya üretiminin yüzde 50-55'ini karşılayan binlerce küçük üreticiye ev sahipliği yapıyor. Yapılan incelemelere göre, bu üreticiler kayıt dışı göçmen işçileri çok kötü koşullara çalıştırıyor.

Kayyum atanması ile markaların üretim süreçlerinin denetlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.