Dünyaca ünlü kaşif Kristof Kolomb'un 500 yıllık gizemi çözüldü! DNA kalıntıları mezarını doğruladı

12 Ekim 2024 11:56 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 12:18

Bilim insanları, İspanya'da Sevilla Katedrali'nde bulunan kemiklerin Kristof Kolomb'a ait olduğunu doğruladı. Yapılan DNA analizlerinde, dünyaca ünlü kaşif Kristof Kolomb'un 500 yıllık gizemi böylece çözüldü. 20 yıllık çalışma sonucu, kemikler Kolomb'un akrabalarıyla eşleştirildi.

Bilim insanları, ünlü kaşif Kristof Kolomb'un kalıntılarının nerede olduğuna dair 500 yıllık gizemi sonunda çözüme kavuşturdu. İspanya'nın Sevilla Katedrali'nde ortaya çıkan insan kemikleri üzerinde yapılan DNA analizleri sonucunda bu kalıntıların Kolomb'a ait olduğu doğrulandı.

İspanyol adli bilimci Miguel Lorente liderliğindeki araştırma ekibi, 20 yıl süren çalışmalar sonucunda bu önemli ve gizemli keşfe imza attı. Ekip, bulunan kemiklerin DNA'sını Kolomb'un oğlu Hernando ve kardeşi Diego'nun kalıntılarıyla karşılaştırdı. Bu karşılaştırma, Kolomb'un kimliğini doğrulamada kilit rol oynadı.

BEDENİ BİRKAÇ KEZ YER DEĞİŞTİRMİŞTİ

Kolomb'un bedeni, 1506'daki ölümünden sonra birkaç kez yer değiştirmişti. Bazı iddialar, onun Dominik Cumhuriyeti'nde gömülü olduğunu öne sürüyordu. Ancak bu yeni bulgular, tartışmalara son noktayı koydu.

Araştırma sadece Kolomb'un kalıntılarını doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda onun kökeni hakkındaki tartışmalara da ışık tuttu. Kolomb'un İtalyan, İskoç, Katalan veya Yahudi olabileceğine dair çeşitli teoriler vardı. Bu konudaki kesin sonuçlar, yakında yayımlanacak bir belgeselde açıklanacak.

Kristof Kolomb, 1492'de Avrupa'dan Asya'ya doğrudan bir deniz yolu bulmak amacıyla yola çıkan İtalyan bir kaşifti. Onun seferleri, Amerika kıtasında Avrupa keşiflerini başlattı ve dünya ticaretini önemli ölçüde etkiledi. Ancak Kolomb'un mirası tartışmalıdır; bazıları onu büyük bir kaşif olarak anarken, diğerleri eylemlerinin yerli halklar üzerindeki yıkıcı etkilerini vurgular.

Bu keşif, modern DNA teknolojisinin tarih araştırmalarındaki önemini bir kez daha gösterdi ve uzun süredir devam eden bir tarihsel gizemi aydınlattı.