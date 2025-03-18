Dünyaca ünlü MS-13 çetesine darbe! Elebaşı Bardales gözaltına alındı

Meksika'da yetkililer, dünyaca ünlü azılı çete "MS-13"ün elebaşı olduğu ileri sürülen Francisco Javier Roman-Bardales'in yakalandığını duyurdu. Veracruz eyaletinde bir otoyolda yakalanan elebaşı ABD'ye teslim edilecek.

ABD merkezli CNN kanalının haberine göre, Meksika Milli Savunma Sekreterliği (Sedena), hakkında sivillere karşı şiddet, uyuşturucu kaçakçılığı ve gasp iddiaları bulunan Roman-Bardales'in, Veracruz eyaletinde bir otoyolda yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, "MS-13" çetesinin elebaşı olduğu öne sürülen Francisco Javier Roman-Bardales'in gözaltına alındığı belirtildi.

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) en çok arananlar listesinde yer alan Roman-Bardales'in, başkent Mexico City'ye sevk edildiği, buradan da ABD'ye teslim edileceği bildirildi.

TRUMP YÖNETİMİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜYOR

"MS-13" çetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetimince terör örgütü olarak sınıflandırılıyor.

Çetenin ABD, Meksika ve El Salvador'daki faaliyetlerini yönettiği belirtilen Roman-Bardales teröre destek, narko-terörizm ve insan kaçakçılığı gibi suçlardan ABD'de suçlu bulunmuştu.