Dünyaca ünlü Vogue dergisinden PKK'ya açık destek! Skandal kazakla defileye çıktı

25 Eylül 2024 14:36 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 14:56

Avrupa terör örgütü PKK'nın PR'ını yapmaya devam ediyor. Almanya yeni bir skandala daha imza attı. Dünyaca ünlü Vogue Dergisi Almanya Genel Müdürü Kerstin Weng, Kürt modacı Sezgin Ki'nin Kürdistan bayrağı temalı kazığı ile programa katıldı. Kerstin Weng yaptığı açıklamada, "Bu kazağı Kürtleri ve mücadelelerini desteklediğim için tercih ettim" dedi.

Türk vatandaşları Avrupa ülkeleri için turist vizesi bile almakta zorlanırken terör iltisaklı çevrelerin Batı Avrupa ülkelerinde serbestçe dolaşmaları bir insan hakları meselesi olarak lanse ediliyor. Terör örgütü PKK'ya alenen destek veren Almanya'da yeni bir skandala daha imza atıldı.

Daha önce PKK belgeseli yayınlayan Almanlar şimdi de dünyaca ünlü moda dergisi VOGUE üzerinden PKK PR'ı yaptı.

VOGUE'DAN PKK PR'I

Türkiye'de faaliyette olan VOGUE'un Almanya genel müdürü Kerstin Weng, terör örgütü destekçisi Sezgin Ki'nin tasarladığı PKK bayrağı tasarımlı kazak giydi.

Terör örgütü propagandası yapılan defilede yer alan kıyafetlerin çoğunda PKK paçavrasından esinlenerek tasarlanan kıyafetler sergilendi.

"KÜRTLERİ VE MÜCADELELERİNİ DESTEKLİYORUM"

Skandal defile sonrası açıklamalarda bulunan VOGUE'un Almanya genel müdürü Kerstin Weng sosyal medya hesabından, "Kürtleri ve mücadelelerini destekliyorum" ifadelerini kullandı.