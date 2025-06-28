Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Dünyada bir ilk! Avustralya'dan yok oluştaki ülkeye 'kurtuluş bileti'

Pasİfik Okyanusu'nun her geçen gün yavaş ve sessizce yuttuğu ada ülkesi Tuvalu yok oluşun eşiğinde. 10 bin nüfuslu ada ülkesi iklim kriziyle boğuşurken, komşusu Avustralya, kurtuluş için el uzattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünyada bir ilk! Avustralya'dan yok oluştaki ülkeye 'kurtuluş bileti'
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 16:04

Pasifik Okyanusu’nda, Avustralya ve Hawaii arasında yer alan Tuvalu adlı ülke, iklim krizinin en büyük kurbanı olarak kayıtlara geçti. Ülkenin hiçbir noktası deniz seviyesinden 6 metreden yüksek değil. Başbakan Feleti Teo’nun deyimiyle: "İç bölgeye geçmek gibi bir seçeneğimiz yok, çünkü iç bölge yok!"

Yapılan araştırmalarda 2050’ye kadar ülkenin yarısı, 2100’de ise %90’ı gelgit dalgaları nedeniyle sular altında kalacağı ortaya çıktı.

280 KİŞİLİK KONTENJAN İÇİN 4 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Avustralya, “Falepili Hareketlilik Yolu” adlı yepyeni bir vize uygulaması başlattı. Bu program, iklim krizine karşı hayatta kalma mücadelesi veren Tuvalululara yeni bir yaşam fırsatı sunuyor.

Temmuz 2025–Ocak 2026 arasında kura ile 280 kişi kabul edilecek. Kazananlar, daimi ikamet, çalışma hakkı, sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanma hakkı elde edecek.

Dışişleri Bakanı Penny Wong, bu adımın iki ülke arasında “onurlu hareketlilik” hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı.

GERÇEK DEVLETTEN DİJİTAL DEVLETE

Avustralya ile Tuvalu’nun 2023’te ortaklaşa imza attığı anlaşmada, bu ada ülkesine çok daha büyük bir güvence veriyor:

  • Devlet statüsü, topraklar suya gömülse bile tanınacak.
  • Tuvalu, dünyada "dijital devlet" olmayı hedefleyen ilk ülke
  • Tüm yönetim işlevleri, dijital bir platforma taşınacak
  • Kültürel miras da sanal ortamda arşivlenecek

Avustralya'nın bu desteği, sadece bir insani yardım değil; aynı zamanda bölgesel bir strateji. Çin'in Pasifik'te artan etkisine karşı, Tuvalu gibi küçük ülkeler jeopolitik açıdan büyük değer taşıyor.

Tuvalu'nun bu tarihi anlaşma ile egemenliğini sürdürmesi, Avustralya için hem vicdani hem stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

ABD, TUVALU'YU YASAK LİSTESİNE ALABİLİR

Öte yandan, ABD'nin yaklaşımı oldukça farklı. Associated Press’e göre, Trump yönetimi Tuvalu’yu seyahat yasağı listesine eklemeyi bile değerlendiriyor. Bu, Pasifik’teki göç ve iklim politikaları açısından büyük bir çelişkiyi gözler önüne seriyor.

Tuvalu'nun liderleri, umutla uluslararası iş birliğini artırmaya çalışıyor. Ancak zaman daralıyor. Başbakan Teo'nun sözleriyle:

“Bir yandan temel hizmetleri düşünüyor, diğer yandan ülkenizin tamamen yok olacağı bir geleceği yönetmeye çalışıyorsunuz.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pasifik ada ülkesi Vanuatu 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: Sokaklar cansız bedenle doldu taştı!
Ada ülkesi yok olmanın eşiğinde! Ülkenin her şeyi dijital ortama yedekleniyor
ETİKETLER
#göç
#avustralya
#Pasifik Okyanusu
#iklim krizi
#Tuvalu
#Uluslararası Işbirliği
#Dijital Devlet
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.