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Dünyada bir ilk olarak tarihe geçti! Mahkemelerde yeni dönem

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com / Çeviri
03 Ocak 2025 15:06 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 15:27

ABD'nin Florida eyaletinde bir düğün mekanı sahibinin konuklara silah doğrulttuğu ileri sürüldü. Ağır silahlı saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalan sanığın avukatının duruşmada yargıcı ikna etme çabası tarihe geçti.

ABD'de bir düğün mekanı sahibinin tartıştığı sırada konuklara silah doğrulttuğu ileri sürülmesiyle 'ağır silahlı saldırı' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Sanık, Florida'da görülen duruşmada kendini savunma amacıyla silah çektiğini öne sürdü.

Savunma avukatı ise olayın nefsi müdafaa olduğunu göstermek için "Oculus Quest 2" sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde kullanılması için bir yapımcıya olayın simülasyonunu hazırlattı.

Yargıç Andrew Siegel, simülasyonun duruşmada kullanılmasına izin verdi. Yargıç Siegel, sanığın ifadesini daha iyi anlamak için sanal gerçeklik gözlüğü kullandı. Böylelikle yargıç, yaşanan olayı birincil gözden deneyimlemiş oldu. 

Dünyada bir ilk olarak tarihe geçti! Mahkemelerde yeni dönem - 1. Resim

DURUŞMA TARİHE GEÇTİ

Dava dünyada bir ilk olarak tarihe geçti. Savunma tarafının avukatı Ken Padowitz, yaptığı açıklamada, "Hakime, savcılara ve tanıklara VR başlıklarını taktık. Böylece hakim, müvekkilimin gözünden ve onun bakış açısından neyle karşı karşıya kaldığını görebildi" diye konuştu.

Dünyada bir ilk olarak tarihe geçti! Mahkemelerde yeni dönem - 2. Resim

Bu, bir davada ilk kez animasyonlu bir simülasyonun delil olarak sunulması olmasa da VR teknolojisinin kullanıldığı ilk örnek olarak tarihe geçti.

Dünyada bir ilk olarak tarihe geçti! Mahkemelerde yeni dönem - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com / Çeviri

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