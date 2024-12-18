Dünyada en fazla doğal gaz rezervine sahip 2. ülke İran'ın kendine faydası yok! Okullar ısınmayınca tatil oldu

18 Aralık 2024 09:32 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 09:51

İran, dünyada en çok doğal gaz rezervine sahip 2. ülke olmasına rağmen enerji sıkıntısı yaşıyor. Ülkedeki doğal gaz yetersizliği nedeniyle bazı sanayi bölgelerindeki fabrika ve atölyelerin faaliyetleri durduruldu. Bazı okullar ise tatil edildi, bazıları çevrim içi eğitime döndü.

Dünyadaki 34 şehir için büyük tehlike! Türkiye'den de bir bölge risk altında

Dünyadaki 34 şehir için büyük tehlike! Türkiye'den de bir bölge risk altında

İran, Rusya'nın ardından dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahipken büyük bir enerji sıkıntısı yaşıyor. Ülkedeki doğal gaz yetersizliği nedeniyle bazı sanayi bölgelerindeki fabrika ve atölyelerin faaliyetlerinin durdurulmasının yanı sıra okullar da tatil edildi.

İran'da doğal gaz ihtiyacının 945 milyon metreküp olmasına rağmen yaklaşık 840 milyon metreküp üretildiğine dikkati çeken İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Normal hava koşullarında günlük yaklaşık 100 milyon metreküp enerji açığımız var. Ülkenin 945 milyon metreküp doğal gaz ihtiyacının 620 milyon metreküpten fazlası yalnızca hane halkı, ticari işletmeler ve küçük sanayiler tarafından tüketiliyor."

OKULLAR DA TATİL EDİLDİ

İran’da soğuk hava ile elektrik ve gaz tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle birçok eyalette okullar da tatil edildi. İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, yaşanan enerji sıkıntısının giderilmesi için birçok şehirde okullar tatil edilirken bazı şehirlerde de eğitime çevrim içi devam edilecek.

Enerji sorunu ve soğuk havalar nedeniyle Erdebil, Batı Azerbaycan, Simnan, Gülistan, Kuzey Horasan, Rezevi Horasan, Mazenderan, Zencan, Kürdistan ve Kirmanşah eyaletlerinde tüm eğitim kademeleri için okullar tatil edildi.

Kum eyaletinde ilk, orta ve lise düzeyi eğitim kurumları, Fars eyaletinde ise ilkokullar tatil edildi.

Bazı eyaletlerde eğitime çevrim içi devam edilecekken bazı eyaletlerde ise okullar tamamen tatil edildi.

Birçok eyalette ise ilgili kurumların yaptıkları toplantıların ardından eğitime ara verilip verilmeyeceği konusundaki kararları açıklanacak.

CUMHURBAŞKANINDAN 'KOMBİLERİ KISIN' TALİMATI

Elektrik ve gaz tedariki sıkıntısı çekilen İran'da, başta Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan olmak üzere hükümet yetkilileri vatandaşlara seslenerek kombilerini 2 derece daha düşük modda çalıştırmaları çağrısında bulunmuştu.

Hem gaz tüketiminin düşürülmesi hem de yüksek tüketim nedeniyle oluşan gaz basıncı sorununun çözülmesi hedeflenen çağrılar üzerine bugün İran Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen haftalık basın toplantısında da kombiler kısıldı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ DE SIKLAŞTI

Daha çok yaz aylarında karşılaşılan elektrik kesintileri bu yıl kış aylarına da yansıdı. Ülkenin birçok kentinde yaşanan hava kirliliği nedeniyle termik santrallerde dizel yakıt tüketilmesinin yasaklanması ile ihtiyaç duyulan elektrik miktarında artış oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, Rusya, 47 trilyon metreküple dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahipken İran da 34 trilyon metreküple en fazla gaz rezervlerine sahip ikinci ülke konumunda bulunuyor.