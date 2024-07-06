Dünyada ezberlenmiş siyasi düzen değişti! İngiltere, İran, Fransa ve ABD'deki 2024 yılı seçimlerinde devrim oldu

06 Temmuz 2024 17:04 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 17:36

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Ezberlenmiş dünya siyasi meydanında 2024 yılı birçok ülke de devrim niteliğinde değişimlere imza atıldı. Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a değişen dünya siyasetindeki sahneleri açıkladı.

DÜNYADA EZBERLENMİŞ SİYASİ DÜZEN 2024 YILINDA DEĞİŞTİ!

Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, 2024 yılını "2024, yılın en güçlü demokrasilere en güçlü liderleri test ediyor. Bu minvalde dünya genelinde önemli bir yıl olacağını bizlere gösteriyor" ifadeleriyle yorumladı.

Özellikle 14 yıl aradan sonra İşçi sınıfı olan bir iktidarın Monarşi yönetime sahip İngiltere'de 2024 seçimlerini kazanması yeni yaşanacak süreçleri merak ettirdi. Keir Starmer'in hem ülke hem de dünya genelinde duracağı konum da dünya siyasetini de değiştirecek.

Öte yandan ikinci tura kalmasına rağmen ilk turun Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in üye olduğu Ulusal Birlik (RN), merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin lideri Eric Ciotti lehine olması da dikkatlerden kaçmadı.

TRUMP KAZANIRSA ORTA DOĞU'DA DENGELER DE DEĞİŞECEK!

Avrupa'da seçimlerde bu durum yaşanırken, dünyanın gözü ise ABD'deki seçimlerde. Aktay, Biden ve Trump'ın yarıştığı bu seçimlerde ikilinin geçtiğimiz günlerde yaşanan karşılıklı söyleşisine dikkat çekti.

Trump'ın, Joe Biden'a göre önde olduğunu vurgulayan Aktay, ABD seçimlerinde sınırlı bir liderin olmasının dezavantajlarının siyasete farklı politikalarla yansıdığının altını çizdi. Orta Doğu'da söz sahipliğine dikkat çeken Aktay, ABD'de Trump'ın seçilmesiyle yaşanılacak yeni düzenin tüm dünya tarafından merak edildiğini belirtti. Siyasal iletişim uzmanı, Orta Doğu'da dengelerin değişeceğinin altını çizdi.

Dünya genelinde 2024 yılında 50 ülkede seçim gerçekleşti. Seçimlerde dinamizm ise değişimden yana oldu. Türkiye'de özellikle yerel seçimler yaşanırken dünya genelinde ise lider grupları değişti. Değişmeyen ülkelerde dünya siyasetindeki liderlerini sabit tuttu. Bunların başında Rusya geldi. Rusya yola Vladimir Putin ile devam etti.

EN BÜYÜK DEVRİM İRAN'DA OLDU!

En büyük değişim ise; önce İngiltere sonra İran'da görüldü. İran'da Mesud Pezeşkiyan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ülke yönetiminde Sunni ve Türk kökenli bir liderin gelmesini sağladı.

Altay, İran'daki bu seçim sonuçları katı kuralları düzeni değiştirecek. Kadınların yaşadığı bazı yasaklar ve kısıtlamaların da bu minvalede değişeceği umuluyor. Genç reformist bir değerlendirme Doğu'nun siyasi anlayışını da etkileyecektir. Ülkeye olumlu bir sürecin yansıyacağı bekleniyor" dedi.

Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, değişen dünya düzeni arasında Endonezya'nın da yer alması hakkında "Güneydoğu Asya'nın en büyük demokrasi olan Endonezya'da bir seçim oldu. Eski savunma bakanının seçilmesiyle aşırı sağcı bir isim başa geçti" dedi.

Altay, ülkelerin yoksulluk ve aşlık sınırlarına dikkat çeken Altay, değişimde lider ülkelerde yaşanmasının ise özellikle dünya genelindeki siyasi anlaşmalarında değişeceğinin altını çizdi.