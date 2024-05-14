Dünyada ilk kez kullanılan tedavi sonuç verdi: Kanser bir daha nüksetmedi

14 May 2024 09:15 - Güncelleme : 14 May 2024 09:16

Avustralyalı doktor Richard Scolyer, deneysel tedavisi sonuç verdi. Dünyada ilk kez uygulanan glioblastoma tedavisi, 1 yıl sonra kanserin tamamen yok olmasını sağladı. Melanom üzerine öncü araştırmalar yapan Scolyer, son MRI taramasında tümörün nüksetmediğini belirtti.

Profesör Scolyer'in sahip olduğu glioblastoma alt tipine sahip olan hastaların çoğu, tümörün agresifliğinden ötürü bir yıldan daha az süre boyunca hayatta kalabiliyordu. Şimdi ise kanserden tamamen kurtulabiliyorlar.

Prof. Scolyer ve meslektaşı Georgina Long, hayat yenileyen çalışmaları sayesinde Yılın Avustralyalısı seçildiler.

YAŞAMA ŞANSI YÜZDE 10 OLAN HASTALAR İYİLEŞTİ

Melanom Enstitüsü Avustralya'nın eş direktörleri, son 10 yılda kanser hücrelerine saldırmak için vücudun bağışıklık sistemini kullanan immünoterapi üzerine yaptıkları araştırmaların, dünya çapında ileri melanom hastalarının sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirdiğini belirtti. Yaşama şansı yüzde 10'un altında olan bu hastaların yarısı iyileşti.

PROFESÖRÜN KANSERİNE DE ÇARE OLDU

Bu tedavi, Profesör Long'un bir doktor ekibiyle birlikte, kanserine de çare bulma umuduyla Prof Scolyer'i tedavi etmek için kullandığı araştırma.

Prof Long ve ekibi, melanomda immünoterapinin, ilaç kombinasyonu kullanıldığında ve bu ilaçlar bir tümörün alınmasına yönelik herhangi bir cerrahi operasyondan önce uygulandığında daha iyi sonuç verdiğini keşfetti. Bu sayede, Prof Scolyer ameliyat öncesi kombinasyon immünoterapisi alan ilk beyin kanseri hastası oldu. Aynı zamanda Scolyer, tümörünün özelliklerine göre kişiselleştirilmiş ve ilaçların kanseri tespit etme gücünü artıran bir aşı uygulanan ilk kişi oldu.