Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke açıklandı! 9 ülke savaş ile iç içe sadece 1 ülke hayatına normal devam ediyor

Mart 05, 2026 15:35
1
Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke açıklandı! 9 ülke savaş ile iç içe sadece 1 ülke hayatına normal devam ediyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları tüm hızıyla devam ederken, savaş ateşi bölgede yayılıyor. Ortadoğu’da yaşanan savaşın etkisi ise tüm dünyada kendisini gösteriyor. Bu kapsamda gözler petrol ticaretine çevrilmişken, paylaşılan son istatistikler dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülkesini gözler önüne serdi. Ancak bu tabloda 10 ülkenin 9’unun savaş ile iç içe yaşarken sadece bir ülkenin sessiz sakin yaşamına devam etmesi en çok dikkat çeken nokta oldu...

2
Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke açıklandı! 9 ülke savaş ile iç içe sadece 1 ülke hayatına normal devam ediyor

En fazla petrol rezervine sahip ülkeler, dünya siyasetinde de büyük bir koz elde etmiş oluyor. Ancak bu yeraltı zenginliği aynı zamanda pek çok düşmanı da doğuruyor. Zira resmi kaynaklardan paylaşılan veriler de bu iddiayı doğruluyor...

3
Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke açıklandı! 9 ülke savaş ile iç içe sadece 1 ülke hayatına normal devam ediyor

1 NUMARA VENEZUELA

Ham petrol ihracatı: 9,8 milyar dolar

Petrol rezervi: 303,2 milyar varil

Devlet Başkanı Maduro ABD tarafından tutuklandı.

4
Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke açıklandı! 9 ülke savaş ile iç içe sadece 1 ülke hayatına normal devam ediyor

2 NUMARA SUUDİ ARABİSTAN

Ham petrol ihracatı: 187 milyar dolar

Petrol rezervi: 267,2 milyar varil

En büyük ihracat rotası Hürmüz Boğazı kapalı.

5
Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke açıklandı! 9 ülke savaş ile iç içe sadece 1 ülke hayatına normal devam ediyor

3 NUMARA İRAN

Ham petrol ihracatı: 47 milyar dolar

Petrol rezervi: 208,6 milyar varil

ABD ve İsrail ile savaş halinde.

6
Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke açıklandı! 9 ülke savaş ile iç içe sadece 1 ülke hayatına normal devam ediyor

4 NUMARA KANADA

Ham petrol ihracatı: 106 milyar dolar

Petrol rezervi: 171 milyar varil

Hayat normal seyrinde devam ediyor. 

7
Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke açıklandı! 9 ülke savaş ile iç içe sadece 1 ülke hayatına normal devam ediyor

5 NUMARA IRAK

Ham petrol ihracatı: 98 milyar dolar

Petrol rezervi: 145 milyar varil

En büyük ihracat rotası Hürmüz Boğazı kapalı.

8
Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke açıklandı! 9 ülke savaş ile iç içe sadece 1 ülke hayatına normal devam ediyor

6 NUMARA BAE

Ham petrol ihracatı: 114 milyar dolar

Petrol rezervi: 113 milyar varil

En büyük ihracat rotası Hürmüz Boğazı kapalı.

9
Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke açıklandı! 9 ülke savaş ile iç içe sadece 1 ülke hayatına normal devam ediyor

7 NUMARA KUVEYT

Ham petrol ihracatı: 29 milyar dolar

Petrol rezervi: 101,5 milyar varil

En büyük ihracat rotası Hürmüz Boğazı kapalı.

10
Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke açıklandı! 9 ülke savaş ile iç içe sadece 1 ülke hayatına normal devam ediyor

8 NUMARA RUSYA

Ham petrol ihracatı: 124 milyar dolar

Petrol rezervi: 80 milyar varil

Şubat 2022’den bu yana Ukrayna ile savaş halinde.

11
Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke açıklandı! 9 ülke savaş ile iç içe sadece 1 ülke hayatına normal devam ediyor

9 NUMARA ABD

Ham petrol ihracatı: 124 milyar dolar

Petrol rezervi: 45 milyar varil

İsrail ile birlikte İran’a savaş halinde.

12
Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke açıklandı! 9 ülke savaş ile iç içe sadece 1 ülke hayatına normal devam ediyor

10 NUMARA LİBYA

Ham petrol ihracatı: 27,7 milyar dolar

Petrol rezervi: 48, 4 milyar varil

Yakın geçmişte iç savaş yaşadı.

