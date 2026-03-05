Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke açıklandı! 9 ülke savaş ile iç içe sadece 1 ülke hayatına normal devam ediyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları tüm hızıyla devam ederken, savaş ateşi bölgede yayılıyor. Ortadoğu’da yaşanan savaşın etkisi ise tüm dünyada kendisini gösteriyor. Bu kapsamda gözler petrol ticaretine çevrilmişken, paylaşılan son istatistikler dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülkesini gözler önüne serdi. Ancak bu tabloda 10 ülkenin 9’unun savaş ile iç içe yaşarken sadece bir ülkenin sessiz sakin yaşamına devam etmesi en çok dikkat çeken nokta oldu...