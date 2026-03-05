Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke açıklandı! 9 ülke savaş ile iç içe sadece 1 ülke hayatına normal devam ediyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları tüm hızıyla devam ederken, savaş ateşi bölgede yayılıyor. Ortadoğu’da yaşanan savaşın etkisi ise tüm dünyada kendisini gösteriyor. Bu kapsamda gözler petrol ticaretine çevrilmişken, paylaşılan son istatistikler dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülkesini gözler önüne serdi. Ancak bu tabloda 10 ülkenin 9’unun savaş ile iç içe yaşarken sadece bir ülkenin sessiz sakin yaşamına devam etmesi en çok dikkat çeken nokta oldu...
En fazla petrol rezervine sahip ülkeler, dünya siyasetinde de büyük bir koz elde etmiş oluyor. Ancak bu yeraltı zenginliği aynı zamanda pek çok düşmanı da doğuruyor. Zira resmi kaynaklardan paylaşılan veriler de bu iddiayı doğruluyor...
Ham petrol ihracatı: 9,8 milyar dolar
Petrol rezervi: 303,2 milyar varil
Devlet Başkanı Maduro ABD tarafından tutuklandı.
2 NUMARA SUUDİ ARABİSTAN
Ham petrol ihracatı: 187 milyar dolar
Petrol rezervi: 267,2 milyar varil
En büyük ihracat rotası Hürmüz Boğazı kapalı.
3 NUMARA İRAN
Ham petrol ihracatı: 47 milyar dolar
Petrol rezervi: 208,6 milyar varil
ABD ve İsrail ile savaş halinde.
4 NUMARA KANADA
Ham petrol ihracatı: 106 milyar dolar
Petrol rezervi: 171 milyar varil
Hayat normal seyrinde devam ediyor.
5 NUMARA IRAK
Ham petrol ihracatı: 98 milyar dolar
Petrol rezervi: 145 milyar varil
En büyük ihracat rotası Hürmüz Boğazı kapalı.
6 NUMARA BAE
Ham petrol ihracatı: 114 milyar dolar
Petrol rezervi: 113 milyar varil
En büyük ihracat rotası Hürmüz Boğazı kapalı.
7 NUMARA KUVEYT
Ham petrol ihracatı: 29 milyar dolar
Petrol rezervi: 101,5 milyar varil
En büyük ihracat rotası Hürmüz Boğazı kapalı.
8 NUMARA RUSYA
Ham petrol ihracatı: 124 milyar dolar
Petrol rezervi: 80 milyar varil
Şubat 2022’den bu yana Ukrayna ile savaş halinde.
9 NUMARA ABD
Ham petrol ihracatı: 124 milyar dolar
Petrol rezervi: 45 milyar varil
İsrail ile birlikte İran’a savaş halinde.
10 NUMARA LİBYA
Ham petrol ihracatı: 27,7 milyar dolar
Petrol rezervi: 48, 4 milyar varil
Yakın geçmişte iç savaş yaşadı.