Dünyadaki 34 şehir için büyük tehlike! Türkiye'den de bir bölge risk altında

17 Aralık 2024 14:25 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 15:00

İklim Merkezi raporu, dünyanın birçok ülkesindeki tehlikeyi gözler önüne serdi. İklim değişikliklerinin etkisiyle kıyı yakınlarındaki birçok şehrin yükselen denizlerle yok olacağını gösteren raporda Türkiye'den de bir şehir bulunuyor.

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İklim Merkezi'nin ortaya koyduğu bir rapor, dünyanın birçok noktasındaki 34 şehrin tehlike altında olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar, bu şehirlerin deniz seviyesindeki yükselmeyle beraber yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdiler.

İklim Merkezi, etkileri azaltmaya yönelik önemli adımlar atarak, su altında kalma riski taşıyan bölgeleri gösteren bir harita oluşturdu. Harita, deniz seviyesindeki yükselmenin etkilerini anlamak ve öncede önlem alabilmek için tasarlandı.

DENİZLERİN YUTACAĞI ŞEHİRLER

Tahminlere göre, 100 yıldan daha kısa bir sürede bazı bölgeler tamamen ya da kısmi olarak su altında kalabilir. Uzmanlar, bu tür riskleri önceden belirlemenin, gerekli önlemleri almak için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Risk altındaki bölgelerde, Londra Kulesi, New York'taki Özgürlük Anıtı, Kopenhag’daki Küçük Denizkızı, Venedik’teki San Marco Meydanı, Guangzhou’daki Kanton Kulesi ve 11 Eylül Anıtı gibi turistik ve tarihi yerler de var. Ayrıca Türkiye'den de bir şehir bulunuyor.

İşte risk altındaki şehirler: