Dünyadaki petrolün taşındığı stratejik boğazlar listelendi! İşte petrol ticaretinin yüzde 70’inin gerçekleştiği boğazlar: İstanbul ve Çanakkale Boğazı da var

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta Hürmüz Boğazı kapanınca, petrol ticareti enerji piyasasının dengesi bozuldu. Akaryakıt fiyatları gündemde büyük yer kaplarken, dünyadaki petrolün taşındığı stratejik boğazlar listelendi. İşte İstanbul ve Çanakkale Boğazı’nın da yer aldığı petrol ticaretinin yüzde 70’inin gerçekleştiği boğazlar...
Küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 70’i ve deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin yüzde 90’ından fazlası, dünyanın farklı bölgelerindeki 7 stratejik dar geçit ve Ümit Burnu’ndan geçiyor. İşte günlük taşınan ham petrol ve petrol ürünleri oranlarıyla petrol ticaretinin yüzde 70’inin gerçekleştiği boğazlar...
Malakka Boğazı:
Hint Okyanusu'nu (Andaman Denizi) Güney Çin Denizi (Pasifik Okyanusu) üzerinden birbirine bağlıyor.
Günlük 23,2 milyon varil
Hürmüz Boğazı:
Basra Körfezi'ni Umman Körfezi'ne bağlar
Günlük petrol ticaret hacmi 20,9 milyon varil
Ümit Burnu:
Atlas Okyanusu (Atlantik) ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlıyor.
Günlük petrol ticaret hacmi 9,1 milyon varil
Danimarka Boğazları:
Baltık Denizi'ni Kattegat ve Skagerrak boğazları üzerinden Kuzey Denizi'ne (Atlas Okyanusu) bağlar.
Günlük petrol ticaret hacmi 4,9 milyon varil
Babü’l Mendep Boğazı:
Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne (ve Hint Okyanusu'na) bağlar.
Günlük petrol ticaret hacmi 4,2 milyon varil
İstanbul ve Çanakkale Boğazları:
İstanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayarak Asya ve Avrupa kıtalarını ayıran doğal bir sınırdır. Çanakkale Boğazı ise Marmara Denizi ile Ege Denizi'ni birbirine bağlar. Her iki boğaz da Türk Boğazları olarak adlandırılır ve stratejik öneme sahiptir.
Günlük petrol ticaret hacmi 3,7 milyon varil
Panama Kanalı:
Atlas Okyanusu (Karayip Denizi) ile Büyük Okyanus'u (Pasifik) birbirine bağla
Günlük petrol ticaret hacmi 2,3 milyon varil