Dünyadaki petrolün taşındığı stratejik boğazlar listelendi! İşte petrol ticaretinin yüzde 70’inin gerçekleştiği boğazlar: İstanbul ve Çanakkale Boğazı da var

İstanbul ve Çanakkale Boğazları:

İstanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayarak Asya ve Avrupa kıtalarını ayıran doğal bir sınırdır. Çanakkale Boğazı ise Marmara Denizi ile Ege Denizi'ni birbirine bağlar. Her iki boğaz da Türk Boğazları olarak adlandırılır ve stratejik öneme sahiptir.

Günlük petrol ticaret hacmi 3,7 milyon varil